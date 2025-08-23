Aitana y Plex, de vacaciones en Indonesia

La relación de Aitana y Plex va viento en popa. La cantante y el youtuber siguen afianzando su noviazgo y muestra de ello es que están de vacaciones juntos... y con amigos de ambos. ¿Y dónde se han ido? Pues han decidido marcharse lejos y conocer varias zonas de Indonesia como Bali o la isla de Komodo.

No han sido los protagonistas los que han publicado que están juntos de viaje, pero sí se les ha podido ver en una de las fotografías que ha colgado en Instagram la hermana de Plex, Ana. En concreto, es una imagen en la que se ve a varias personas sentadas disfrutando del atardecer en la isla de Komodo.

La propia Aitana publicaba hace días varias fotografías suyas en un barco en Komodo, pero en ellas no se veía a Plex. Sólo hay una imagen de su carrusel en la que aparece con una de sus amigas: Violeta Hernández. Pero en el perfil de Violeta sí que se daban más pistas, porque en una de las fotografías que publicaba estaba con Aitana y con Ana, junto con más amigas.

Aitana y la hermana de Plex, Ana, junto con más amigas en Indonesia / Instagram

En otra de las fotografías se ve a Plex grabando imágenes, por lo que habrá que estar muy pendientes a YouTube porque seguramente que dentro de poco podremos ver imágenes de un viaje que parece que está siendo muy especial para la pareja.