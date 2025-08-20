Esto ha cobrado Bertín Osborne por salir en la portada del ‘Hola’ con su hijo

Los colaboradores del programa de Telecinco ‘Tardear’ han analizado lo que ha cobrado Bertín Osborne por la portada del ‘Hola’ en la que sale con el hijo que tiene en común con Gabriela Guillén. Después de meses de declaraciones, destacan en la web de Mediaset, en las que el cantante llegó a negar públicamente la paternidad, la imagen de Osborne posando con el pequeño supone un giro radical en su relato, pero también una operación con importantes cifras económicas detrás.

Bertín Osborne posa con su hijo / ¡HOLA!

En un primer momento, Kike Quintana señaló que Bertín habría percibido más de 65.000 euros por la portada. Gabriela Guillén, por su parte, recibiría únicamente un porcentaje muy reducido del total.

Los tertulianos también señalaron que en el reportaje podrían haber participado marcas vinculadas al artista, lo que habría elevado la cifra final hasta una horquilla cercana a los 100.000 euros.

Al borde de la ruina

Recientemente, Bertín Osborne volvió a ser noticia por un doble motivo. Primero, por su economía. Y segundo, por su nuevo trabajo. La revista 'Lecturas' publicó en portada una sorprendente exclusiva: ‘Bertín Osborne, al borde de la ruina’. Al parecer, según la publicación, el conocido cantante español estaría "al borde de la bancarrota" por una deuda de casi medio millón de euros que debería a Hacienda.

Un pago pendiente que también vendría motivado por una prohibitiva hipoteca y sus "inversiones fallidas en el sector inmobiliario y de la hostelería", según recoge Europa Press.

En este punto, la revista 'Lecturas' hila su delicada economía con la "guerra por la pensión" del hijo de Gabriela Guillén, tras reconocer su paternidad en un comunicado mientras el juicio sigue su curso.

Eso sí, Bertín Osborne guarda un as en la manga. Y es que el talento del artista para la canción, además de su popularidad, le ha valido para fichar por Antena 3. Bertín Osborne será uno de los concursantes de 'Tu cara me suena'.

Bertín compartirá escenario con sus compañeros de concurso, como el humorista Goyo Jiménez, el actor Manu Baqueiro, la cantante Gisela, el intérprete musical Mikel Herzog Jr., la influencer Esperansa Grasia o la joven Melani García.