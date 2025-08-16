Emotivo adiós a Isabel Guerrero, la niña de 12 años que ha visibilizado el cáncer infantil

La pequeña Isabel Guerrero, de 12 años, ha fallecido este 15 de agosto. Con solo seis meses, Isabel tuvo un cáncer pero gracias a la investigación y a la Fundación CRIS logró salir adelante. Diez años más tarde, a Isabel le diagnosticaron un segundo cáncer.

Este viernes llegaba la temida noticia. Era su padre, Daniel, quien lo confirmaba en redes sociales: "Descansa mi vida. Nos dejas el corazón roto, pero las ganas de hacer justicia inmparables. Te has dormido en mis brazos y escuchando lo que te gustaba oír, mi gominola. Nunca olvidaré tu olor, tu voz, tus ganas locas de vivir, tu risotada, tus cabreos por lo que considerabas injusto, tu seguridad en ti misma, tus besos, tus pellizquitos, tus masajes en mi pelo y tu tssssisteo. Nos veremos pronto".

Las reacciones no tardaban en llegar. Como remarcaban desde la Fundación CRIS Contra el Cáncer, "durante su vida, Isabel, de la mano de su padre, Dani Guerrero, se convirtió en una voz poderosa para reflejar la urgente necesidad de invertir en investigación. Su compromiso, su fuerza y su sonrisa van a continuar inspirando nuestro trabajo diario para que ningún niño o niña se quede sin opciones. Hoy su pérdida nos recuerda que aún queda mucho por hacer".

También han sido muchas las personas que se han querido despedir por redes sociales de Isabel. Entre ellas Paula Echevarría, Rozalén, Tony Aguilar o Sergio Peris Mencheta.

Mientras Paula Echevarría escribía "Mi niña" al lado de un corazón roto, Tony Aguilar señalaba que cada vez que ponga la música de Blackpink pensará en ella y le deseará "que sigas volando alto". Peris Mencheta remarcaba: "Qué dolor. Valiente Isa. Valientes todos en esa casa. Estamos con vosotros en el dolor y también en el amor". Y, por su parte, Rozalén también una gran tristeza tras conocer la noticia: "Os estamos pensando muchos. Qué injusto".

Ahora, lo que pide su padre es seguir investigando.