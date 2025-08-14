Oleada de condolencias a Fabiola y los hijos de Bertín tras su dolorosa pérdida

Fabiola Martínez ha compartido con profunda tristeza la pérdida de su abuela, Ada, en sus redes sociales. La exmujer del presentador Bertín Osborne expresó su dolor a través de Instagram con un emotivo mensaje: "Despedirse... soltar... dejar marchar lo que quieres y a quien quieres siempre duele. Adiós abuela Ada". Este conmovedor tributo refleja el difícil momento que está atravesando la familia.

Como ha anunciado la modelo, la abuela Ada, bisabuela de los hijos de Fabiola y Bertín, Kike y Carlos, ha fallecido recientemente. Aunque se desconocen los detalles sobre la fecha y los motivos del deceso, la noticia ha generado una oleada de condolencias y apoyo en las redes sociales, mientras la venezolana y su familia enfrentan este triste adiós.

La partida de Ada deja un vacío en la familia, que se une en el duelo y en el recuerdo de los momentos compartidos con ella.