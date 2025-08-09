Película feminista
La polémica opinión de Shakira sobre 'Barbie': "Mis hijos sintieron que era castradora y estoy de acuerdo"
La artista de Barranquilla habla sobre feminismo
A. O.
Las redes sociales estallan contra la cantante Shakira al recordar unas declaraciones sobre una de las películas que más se ven en verano. Se trata de 'Barbie'. La artista de Barranquilla ha opinado sobre la cinta feminista de Greta Gerwig, estrenada el pasado verano.
“Mis hijos la odiaron absolutamente. Sintieron que era castradora. Y estoy de acuerdo, hasta cierto punto. Estoy criando a dos niños. Quiero que ellos también se sientan poderosos [mientras] respetan a las mujeres", ha alegado la intérprete de 'TQG' sobre la opinión de los pequeños después de ver el filme.
La artista colombiana ha asegurado que le gusta la cultura "cuando intenta empoderar a las mujeres sin privar a los hombres de su posibilidad de ser hombres, de proteger y proveer también. Creo en darle a las mujeres todas las herramientas y la confianza de que podemos hacerlo todo sin perder nuestra esencia, sin perder nuestra feminidad", ha apuntado.
"Creo que los hombres tienen un propósito en la sociedad y las mujeres también tienen otro propósito. Nos complementamos y ese complemento no debe perderse”, ha zanjado la cantante.
