La confesión de Violeta Mangriñán sobre la mala relación entre sus hijas: “Estamos desesperados”

Violeta Mangriñán ha abierto su corazón en redes para hablar, sin filtros, de la difícil convivencia entre sus dos pequeñas: Gala, de tres años, y Gia, de uno. Desde que llegó la benjamina de la familia, la calma se ha visto sustituida por peleas, celos y alguna que otra lágrima. “Estamos desesperados”, confesaba la influencer visiblemente agotada, pero con ganas de encontrar soluciones.

Celos, juguetes y mucho carácter

Violeta no se esconde: Gala, la mayor, siente “unos celos negros” por su hermana pequeña. Tanto, que no le presta casi ningún juguete y, en ocasiones, la golpea. “Gia se está empezando a defender, pero Gala no le deja casi nada y llama mucho la atención cuando estoy con Gia”, contaba. La pareja de Fabio Colloricchio ya se plantea iniciar terapia infantil para ayudar a su primogénita a gestionar mejor sus emociones.

Pero no todo es tensión en la casa Mangriñán-Colloricchio. Entre rifirrafes, también hay momentos de pura ternura. “La defiende a muerte y también le da mimos y amor. Una de cal y una de arena todo el día. Lo mismo le dice que la ama que le da un chirlo”, explicaba con resignación.

No es la primera vez que Violeta habla de los celos de Gala. Hace un año, recién llegada Gia, confesaba sentirse “absolutamente hundida” y con miedo de haber tomado la decisión demasiado pronto. Aun así, siempre ha tenido claro que ser madre de dos es lo mejor que le ha pasado.

Canela, la “hermana peluda” que trae paz

En medio de las tensiones, hay alguien que parece sobrellevar la situación mejor que nadie: Canela, la perrita de la familia. “Aunque odia el calor y ahora es la peor época para ella, está feliz. Todos estamos felices en la casa nueva, pero lo de Canela es otro rollo. Encima el suelo está fresquito y hace hasta la croqueta de la felicidad”, contaba divertida.

Violeta y Fabio siguen volcados en sus hijas y confían en que, con ayuda profesional y mucha paciencia, Gala y Gia pasen de los celos a la complicidad.