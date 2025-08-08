¡Bombazo! La relación entre Brad Pitt y Dulceida

Aida Doménec, Dulceida, fue la protagonista del programa de Cuatro ‘Mis raíces’, que se emitió el pasado 31 de julio. Allí la influencer se sinceró sobre aspectos íntimos de su vida en una conversación con Isabel Jiménez.

Dulceida, subrayan en Cuatro, habló alto y claro, sin tapujos, sobre su orientación sexual. “Yo creo que las nuevas generaciones, todos los niños que están creciendo, creo que una gran mayoría van a ser bisexuales. Creo que ya está pasando con 18 años, que cada vez más es como que no te cierras en lo que sientes, en conocer”.

¿Cómo le dijo a sus padres que era bisexual?

“Fue tu madre, si no me equivoco, la primera que dijo que a ti te gustaba Alba ¿verdad?”, se interesó Isabel Jiménez antes de que Dulceida desvelase cómo fue aquel momento. “Fue muy fuerte y encima yo no lo había dicho…”.

“No es una cosa que me esperara, me vino bastante así de sopetón…”, comentó el padre cuando se enteró que su hija estaba saliendo con una chica. Su madre lo asimiló de una forma más natural: “Al final te enamoras de la persona y si la persona es de tu mismo sexo, pues qué más da”.

“Mi padre no entendía, yo creo que no había escuchado nunca lo que era ser bisexual”, contó Aida Domènec en Cuatro antes de detallar cómo se lo explicó a su padre para que lo entendiera.

“Mi padre me dijo ¿Tú te irías con Brad Pitt? ¿Dejarías al Alba? Y yo le dije, hombre, pues me encanta Brad Pitt, pero no, porque estoy muy enamorada del Alba y me dijo, vale, ya lo entiendo, ya está”.

Además, Dulceida señaló cómo se lo tomo su abuela y cuál fue su reacción. “Le dijo a Alba: ¿tú la quieres? Y Alba dijo, pues claro, pues ven aquí, dame un beso que ya tengo otra nieta”.

Ser madre

Dulceida repasó también junto a Isabel Jiménez en ‘Mis raíces’ su reciente maternidad y cómo lo estaba compaginando con su trabajo. Desveló, además, cuál fue el preciso momento que despertó en ella el instinto de madre.

“Yo en realidad, quiero ser madre desde hace mucho, pero recuerdo mi sobrina, Aina, la hija de la hermana de Alba, nació en 2016. Yo antes siempre decía, yo lo de ser madre es como por la vida, ¿sabes? Y fue cuando la cogí en brazos que se me activó ahí todo. O sea, hace ocho años ahora, se me activó todo. Se lo dije a Alba, es que ha sido Aina”, confesó.