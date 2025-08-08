Austin Mahone confiesa que tiene OnlyFans

En julio, Austin Mahone pasó por los micrófonos de LOS40, con motivo de su participación en el Madrid Miami Music Festival 2025, evento que se celebró el 3 de ese mes en el Palacio Vistalegre de la capital de España. El autor de hits como ‘All I Ever Need’ comentó, entre otras cosas, que hacía mucho tiempo que no pasaba por España y que estaba muy emocionado.

Lo que más le gusta de este país, destacaron en la web de LOS40, es su gente: "Todo el mundo parece ser muy amable, cariñoso y me apoya muchísimo. Y recuerdo que la última vez que actué aquí había mucha gente cantando mis canciones y me sentí muy bien”. Recordó que la última vez que estuvo en España compartió escenario con Abraham Mateo.

Solo para fans

En esta ocasión, Austin Mahone ha visitado los estudios de LOS40 para charlar de su nueva era musical. Una etapa marcada por una vuelta a sus raíces country a través de canciones como ‘Rearview’ y ‘Both Ways’.

El artista que fue todo un fenómeno global hace 10 años, subrayan en LOS40, ha contado que publicará nuevo disco este 2025 y recuerda sus pasadas colaboraciones con Pitbull o Abraham Mateo, ha reflexionado sobre la importancia de ser dueño de sus propias canciones (algo por lo que ha tenido que pagar, como Taylor Swift).

Y también ha dejado algún titular bastante más goloso que los de la última vez, ya que el cantante ha confesado que tiene Only Fans.

“Me conecto a veces. No es que le dedique tiempo cada día, sino que más o menos entro una vez al mes. Publico contenido exclusivo sobre mi música, fotos de adelanto, música inédita y fotos sexis. Solo para fans”, ha comentado el artista.

En su momento, el nombre de Mahone también saltó a los medios porque fue uno de los ochos famosos, junto a Lindsay Lohan, el boxeador Jake Paul, cuatro raperos y una actriz porno, acusados de promocionar ilegalmente los criptoactivos Tronix (TRX) y BitTorrent (BTT), anunció la Comisión del Mercado de Valores (SEC, en inglés).

A excepción precisamente de cantante Mahone y de uno de los raperos -Soulja Boy- los imputados han acordado pagar más de 400.000 dólares en conjunto para resolver el caso sin admitir o negar su culpabilidad.

El empresario que pagó a las celebridades fue Justin Sun, propietario de las plataformas Tron, BitTorrent y Rainberry. La SEC indicó que entre 2018 y 2019, Sun ordenó a sus empleados hacer unas 600.000 transacciones ilegales de TRX entre dos de sus plataformas para crear volumen artificialmente y también vendió ese criptoactivo en el mercado secundario sin registrarlo, con lo que se embolsó 31 millones de dólares.