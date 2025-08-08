Anabel Pantoja la lía en sus vacaciones al protagonizar un inesperado desnudo

Anabel Pantoja está disfrutando de unos días de vacaciones junto a su novio, David Rodríguez y su hija, la pequeña Alma. A través de las redes sociales, la influencer ha compartido varias imágenes de sus planes en alta mar.

Anabel Pantoja / Instagram

Aunque sin duda, lo que más ha llamado la atención ha sido la inesperada imagen que la sevillana ha subido a sus stories de Instagram. Una estampa en la que aparece de lo más relajada y posando desnuda mirando al mar Mediterráneo desde el balcón de su camarote. "Ducharte, salir a ver el atardecer en medio del mar", ha escrito la influencer junto a esta imagen en la que observa la puesta de sol mientras su pareja la fotografía.

Trayectoria y biografía

Anabel dejó su Sevilla natal para trasladarse a Madrid, donde se formó como maquilladora y comenzó su carrera profesional como asistente de su tía. Su llegada al mundo de la televisión se produjo en 2011, cuando empezó como colaboradora en El programa de Ana Rosa de Telecinco. Entre 2013 y 2016, continuó vinculada a la cadena participando como comentarista en Mujeres y hombres y viceversa.

En 2014, Anabel fue concursante de Supervivientes, compartiendo experiencia con personajes como Oriana Marzoli, Bibiana Fernández o Víctor Sandoval, siendo expulsada en segunda posición tras quince días de convivencia. Entre 2015 y 2017 colaboró en el programa ¡Qué tiempo tan feliz!, y en 2016 participó como concursante en Levántate All Stars, presentado por Jesús Vázquez, también en Telecinco.

Su presencia en televisión se fortaleció en 2015 al incorporarse al debate de Gran Hermano 16 y al programa diario Sálvame, donde inicialmente intervino de forma ocasional, pero con el tiempo se convirtió en una figura habitual y muy popular, especialmente en redes sociales, donde supera el millón de seguidores en Instagram. En 2019, participó en Gran Hermano VIP junto a Alba Carrillo, Mila Ximénez o Antonio David Flores, siendo la primera expulsada. En 2020, concursó en El tiempo del descuento, alcanzando la final, y ese mismo año se convirtió en la primera participante de Solos/Solas en Mitele Plus.

Anabel Pantoja y su familia / Instagram

Paralelamente, en 2018 emprendió una carrera empresarial abriendo un negocio de uñas, diseñando una colección de bañadores y lanzando la marca de joyas Lueli. Además, trabaja como influencer con la agencia Influgency y en 2021 comenzó a diseñar complementos.

En 2022 regresó a Supervivientes, esta vez junto a Kiko Matamoros, Marta Peñate o Desirée Rodríguez. Durante esta edición conoció al esgrimista español Yulen Pereira, con quien mantuvo una relación que terminó poco después de su regreso de la gira latinoamericana que realizó junto a su tía Isabel Pantoja. La ruptura volvió a situarla en el centro del foco mediático, desmintiendo varios rumores sobre su vida personal.

Anabel parece enfocada en disfrutar y aprovechar su faceta como influencer. De hecho, en uno de sus últimos eventos ya se le considera parte de la "jet set" de influencers españoles, compartiendo protagonismo con figuras como Dulceida, Manuel Carcelén, Luc Loren, Helena Gómez o David Muñoz Campillo.