Gabriela Guillén, radiante novia vestida de blanco: ¿boda a la vista?

Ocurrió hace ya unas semanas pero hasta ahora han pasado desapercibidas. Se trata de las imágenes de Gabriela Guillén vestida de novia que hicieron pensar a algunos en que la modelo paraguaya hubiera pasado por el altar, a pesar de que no se le conoce pareja oficial. Nada más lejos de la realidad. Se trata de una promoción sobre peinados y maquillajes para novias de una marca que la ha elegido como modelo de su línea. Por lo que ha vuelto a convertirse en noticia es por su reaparición ante los focos de la prensa rosa hablando de Bertín Osborne.

La modelo paraguaya, que asistió con elegancia y sonrisa a la cena solidaria de Infancia sin Fronteras, aprovechó la ocasión para actualizar —con total naturalidad— el estado actual de su vínculo con el cantante, así como desmentir los rumores sobre la salud del pequeño que tienen en común.

Ante la pregunta de si el artista pasa tiempo con su hijo, la respuesta no es la que a ella le gustaría: “Ojalá que sí… así disfruta un poquito más de él y me dejaría a mí también”, decía entre risas, aunque con un claro tono de molestia. Y es que, según explicó, el artista está “liado con sus niños” y no parece haber hecho planes con el pequeño por ahora.

Aun así, Gabriela se muestra conciliadora: “Todo se va asentando un poco”, aseguró con madurez, dejando claro que las prioridades han cambiado... y ahora giran en torno al bienestar del niño.

Mucho trabajo

Más allá de su papel público, Gabriela está volcada en su hijo a pesar del trabajo, "que me impide pasar con él todo el tiempo que me gustaría". El pequeño, que cumple dos años en diciembre, está “enorme" y es "terrible, salta, camina, se tira de todos lados…”.