Lindsay Lohan y el precio de la fama: “Fueron momentos aterradores”

Desde su debut en el cine en 1998 con ‘Tu a Londres y yo a California’, con tan solo 12 años, Lindsay Lohan ha sido una persona famosa. Con las cosas buenas que ello tiene, y también con las malas. La actriz está en plena gira de presentación de su última película, ‘Ponte en mi lugar otra vez’, junto a Jamie Lee Curtis, segunda parte de la película ‘Ponte en mi lugar’, de 2003, y ha concedido una entrevista a The Sunday Times en la que confiesa lo mal que lo pasó.

Lindsay Lohan. / EFE

Ahora, con un niño de dos años, Lohan aseguró que no quería que su familia viviera la experiencia de ser perseguida por los paparazzis. La actriz reconoció que sufría TEPT (Trastorno por estrés postraumático) y que aquellos momentos fueron aterradores. “Situaciones muy invasivas. Realmente aterradoras. Y rezo para que cosas así no vuelvan. No es seguro. No es justo”, aseveró.

Imputada por promocionar criptoactivos

Entre los muchos desmanes que han marcado la vida de Lindsay Lohan, en 2023 fue imputada y multada por el regulador de Estados Unidos por promocionar criptoactivos en las redes sociales sin divulgar que se trataba de un patrocinio ni la compensación que recibió.

Lohan forma parte un grupo de ocho famosos, incluyendo al cantante Austin Mahone, el boxeador Jake Paul, cuatro raperos y una actriz porno, acusados de promocionar ilegalmente los criptoactivos Tronix (TRX) y BitTorrent (BTT), anunció la Comisión del Mercado de Valores (SEC, en inglés).

A excepción del cantante Mahone y de uno de los raperos -Soulja Boy- los imputados han acordado pagar más de 400.000 dólares en conjunto para resolver el caso sin admitir o negar su culpabilidad.

El empresario que pagó a las celebridades fue Justin Sun, propietario de las plataformas Tron, BitTorrent y Rainberry. La SEC indicó que entre 2018 y 2019, Sun ordenó a sus empleados hacer unas 600.000 transacciones ilegales de TRX entre dos de sus plataformas para crear volumen artificialmente y también vendió ese criptoactivo en el mercado secundario sin registrarlo, con lo que se embolsó 31 millones de dólares.

El presidente de la SEC, Gary Gensler, dijo en su momento que el caso es un nuevo ejemplo del "alto riesgo que enfrentan los inversores cuando se ofrecen y venden valores de criptoactivos sin la transparencia adecuada".

Anteriormente, el regulador impuso notables castigos a dos celebridades involucradas en la promoción ilegal del criptoactivo EMAX: Kim Kardashian tuvo que pagar 1,26 millones de dólares y el exjugador de la NBA Paul Pierce, 1,4 millones.