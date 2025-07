La verdad sobre Hulk Hogan: “Iba a la farmacia como un perro persiguiendo un hueso”

Hulk Hogan fue una leyenda de la lucha libre profesional y el cine ayudó a cimentar su popularidad. Tenía 71 años y falleció el pasado jueves en su casa de Florida a causa de un paro cardiaco. Terry Gene Bollea, su nombre verdadero, no fue un buen actor, sino más bien una presencia. Tampoco pretendió convertirse en estrella del cine de acción como sí que lo hicieron Jean-Claude van Damme, Dolph Lundgren o, en el caso concreto de la lucha libre, Dave Bautista, John Cena, Gina Carano, Steve Austin, Nathan Jones, Dwayne ‘The Rock’ Johnson y, en otro contexto y país, Rodolfo Guzmán Huerta, el popular Santo el enmascarado de plata del cine mexicano.

Por razones más que obvias, sus primeros cometidos cinematográficos y televisivos fueron en filmes de boxeo, ‘Rocky III’, o de fuerza bruta y expeditiva, la serie ‘El equipo A’. Su primer papel protagonista llegó en 1989 con ‘Lucha sin límite’, en la que no hacía otra cosa que interpretarse a sí mismo, aunque diera vida a un personaje de ficción.

Quizá su momento de esplendor en el cine llegara con la siguiente película ‘Suburban commando’ (1991), filme que pudo verse en el festival de Sitges de aquel año y en el que compartía reparto con Shelley Duvall y Christopher Lloyd. Fue el mejor de los intentos para salirse de su imagen característica y parodiarse un poco a sí mismo, ya que interpreta a un héroe interestelar que se sale de órbita, se esconde en la casa de una familia californiana y es perseguido por un grupo de cazarrecompensas interplanetarios.

Enganchado a los analgésicos

En una entrevista años atrás para Muscle and Health, el luchador y actor dejó unas declaraciones sobrecogedoras: “Iba a la farmacia como un perro persiguiendo un hueso, tomaba analgésicos compulsivamente porque había tenido que aguantar 25 operaciones. Estaba tomando analgésicos a lo bestia porque tuve que soportar 25 procedimientos: 10 en la espalda, operaciones faciales por patadas, reemplazos de rodilla y cadera, y cirugías abdominales y de hombro”.

En la misma entrevista comentó: “Los médicos me recetaban una y otra vez, y de repente, se convirtió en un círculo vicioso". Finalmente, aseguró Hogan, “me miré y me dije: no tengo dolor. No necesito esto. Me duele el cuerpo por todas las lesiones de lucha libre, pero no tengo este dolor insoportable con el que no puedo vivir".