La hija de Marta Sánchez: "Soy como su asistente personal. Me pide consejo para todo"

Hay algo que queda claro tras escuchar a Marta Sánchez y a su hija, Paula Cabanas: tienen una relación excelente. Ambas han participado este jueves en el programa de Cuatro "Mis Raíces", presentado por la periodista Isabel Jiménez y en el que se busca dar a conocer la vida de los famosos con más profundidad.

Como señalan desde el propio programa: "Hasta ahora, la hija de la cantante, Paula Cabanas, no había aparecido nunca en ninguna entrevista de televisión, pero en esta ocasión, la estudiante de diseño, que no ha seguido los pasos de su madre en la música, se abre por completo para darnos a conocer un poco más a Marta Sánchez".

Paula ha asegurado es la primera vez que ha accedido a participar en un programa de televisión porque siempre ha tenido mucho cuidado: "No me gusta el mundo televisivo porque lo he vivido muy cerca con mi madre". Pero a la vez, aseguraba que hasta hace apenas dos años no era consciente de la importancia de su progenitora: "Es mi madre, no la veo como cantante o como famosa". Asegura que su día a día es "de lo más normal del mundo" y también reconoce que su madre cocina poco, pero es muy buen cocinera. Entre sus mejores platos, la pasta con langostinos.

El mundo de la música no ha llamado la atención de Paula, pero sí la moda, que es precisamente el sector en el que está desarrollando sus estudios: "La moda siempre ha estado muy presente en mi vida", remarcaba Paula.

Además, ya conoce el mundo laboral: "Trabajo con mi madre, soy como su asistente personal y nos lo pasamos muy bien juntas. Siempre me pide consejo para todo". Pero los consejos son recíprocos porque Paula asegura que Marta Sánchez le aconseja para no cometer los mismos errores que ella he cometido en el pasado, sobre todo en las amistades y en el amor.