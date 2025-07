Bruce Willis empeora: ya no puede hablar, leer ni caminar

Hace mucho tiempo que el estado de salud del actor Bruce Willis preocupa mucho. Y más después del empeoramiento del que se hacen eco varios medios. En concreto, según ‘The Express Tribune’, la estrella de Hollywood ya no pude hablar, leer ni caminar. Desde que le diagnosticaron afasia por primera vez en 2022, el ex de Demi Moore, convive con una demencia frontotemporal.

En abril de 2025, la familia de Willis compartió una actualización pública en la que aseguró a sus seguidores que, si bien la enfermedad seguía progresando, su condición se consideraba estable. Sus seres queridos enfatizaron su continuo apoyo al actor y la fortaleza de su unida familia durante ese difícil momento, apuntan en el medio mencionado.

¿Sigue siendo Bruce?

En octubre de 2023, un año después de que la enfermedad le fuera diagnosticada, Glenn Gordon Caron, amigo del intérprete, explicó en una entrevista a 'The New York Post', que el estado de salud de Bruce "ha empeorado hasta el punto de que ya no es capaz de comunicarse verbalmente". El director y guionista aseguró que seguía siendo Bruce, pero que ya no tenía tanta alegría de vivir: "Mi sensación es que en los primeros uno o tres minutos sabe quién soy. Cuando estás con él sabes que es Bruce y agradeces que esté ahí... pero la alegría de vivir ha desaparecido".

Además, ya en aquel momento comentó que había perdido muchas habilidades lingüísticas: "No es totalmente verbal; solía ser un lector voraz, quería que nadie lo supiera y ahora no lee. Ya no dispone de todas esas habilidades lingüísticas y, sin embargo, sigue siendo Bruce. Amaba la vida y adoraba levantarse cada mañana e intentar vivirla al máximo. No hay nadie que tuviera más alegría de vivir que él. Realmente es un tipo increíble".

También por esas fechas se pronunció una de sus exparejas, María Bravo. Ella misma reveló que "cada vez va a peor", algo que no sorprende si se tiene en cuenta que es una enfermedad degenerativa.

La que fue su novia en los años 90 ha revelado detalles sobre su estado de salud actual: "No está tan bien. Desafortunadamente es una enfermedad que va cada vez progresivamente a peor”.

En enero de 2025, el actor de películas como Pulp Fiction y, por supuesto, Jungla de cristal, reaparecía por primera vez tras ser diagnosticado con demencia en 2022. El actor acudió a dar las gracias a los policías y servicios de emergencia por sus labores ante los incendios de Los Ángeles.