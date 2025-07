Anabel Pantoja: "Solo tengo la mano izquierda y estoy torpe e inútil"

Durante la celebración de la Casa IN, Anabel Pantoja sufrió una fuerte caída que provocó que le saliera el hombro. Un buen disgusto sobre el que ha hablado de nuevo en sus redes sociales. Anabel ahora está en casa de su madre y asegura que no quiere estar en ningun otro sitio.

Dice que no sabe cómo fue la caída, pero que la zona no estaba bien iluminada, no vio un escalón y que el golpe fue tremendo: "El dolor era insufrible y ahora está siendo muy complicado porque solo tengo una mano, la izquierda, y estoy torpe e inútil. Además, ando también un poco coja". "No puedo coger apenas a la bebé, no me puedo peinar... por lo que necesito ayuda", detalla la creadora de contenido.

Además, está esperando a ser atendida por un traumatólogo y ha lamentado también que la caída "rompe" algunos de los planes que tenía para las próximas semanas. Pero también reconoce que "podría haber sido peor".

Anabel también ha buscado el lado positivo lo que le ha ocurrido: "Sigo viva, sigo luchando y estoy muy agradecida de la gente que tengo alrededor porque mis amigos no me soltaron del brazo y han cuidado mucho de Alma. Todos se volcaron conmigo".

También tira de humor y lanza un mensaje a sus seguidores: "Tener cuidado de los escalones y las zonas oscuras".