La fuerte caída de Anabel Pantoja

Anabel Pantoja se llevó un buen disgusto (ella y sus amigos) el pasado viernes. Durante la celebración de la Casa IN, tuvo un fuerte percance que acabó provocando que tuviera que ser atendida por los servicios sanitarios.

Anabel explicaba que había subido en el ascensor a la habitación para coger un biberón para su hija Alma y que, al salir, sufrió "una caída asquerosa". ¿El resultado? "Me lastimé bien... Se me dobló el pié y se me salió el codo literal. Fue un momento horrible y angustioso, de dolor y desesperación, pero tenía a los mejores amigos a mi lado para no dejarme ni un minuto sola".

Además, dejaba un bonito muy bonito a sus amigos: "Todos saben quienes son y solo puedo daros las gracias por no soltarme desde entonces. Os quiero". Como ella misma asegura en un vídeo que ha publicado en redes sociales y en la que se ve que tiene el brazo derecho escayolado: "Ahora toca reposar, recuperar y seguir adelante".

También dejaba un mensaje a sus haters: "Aquí sigo sobreviviendo a todos los golpes. Gilipollas".