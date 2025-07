Así es la nueva vida de Chiqui: alejada de la televisión, sin intención de volver

La televisión no solo es una máquina de crear famosos: también es, por desgracia, un generador de 'juguetes rotos' cuya fama llega a su fin mucho antes de lo esperado. Chiqui, cuyo nombre real es Almudena Martínez, fue concursante de 'Gran Hermano', una de las más míticas de todas las ediciones.

Años después de abandonar la televisión, 'Socialité' habló con Chiqui y pudo saber a qué se dedicaba hoy en día la ex participante, quien también concursase en 'Supervivientes'. "Ahora estoy aquí, vendiendo coches", comenta la colabroadora, reportera y cajera. Y es que Chiqui está trabajando en un concesionario, alejada de la televisión y sin intención de volver, al menos a corto o medio plazo.

Uno de los aspectos que más le gusta de estar en el concesionario es la conciliación familiar: puede estar con su familia y al mismo tiempo trabajar para ganarse la vida. ¿Y cuál es su secreto para que le vaya tan bien vendiendo coches? "Ser yo misma, súper simpática". Socialité le dedicó un reportaje completo a Almudena Martínez, abordando una de las cuestiones que más se repiten sus seguidores: ¿por qué ha decidido mantenerse alejada de la pequeña pantalla?

Todo se debe a una cuestión familiar: "he estado cuidando a mis padres, y luego, entre casa, niños y trabajo, no podía. Ahora no puedo volver a la televisión, pero claro que la echo de menos. Sé que al público le encanto". Quizás dentro de unos años, cuando sus niños ya no la necesiten en casa y pueda tener cierta independencia, veamos de nuevo a Chiqui en Telecinco, la que fue su casa durante mucho tiempo. Sin embargo, al menos a corto plazo, Almudena no tiene intención de regresar.

La simpatía y la marcada personalidad de Chiqui fueron dos claves del éxito de la murciana en televisión. ¿La echas de menos?