Dani Martín confiesa diez años después por qué rompió con Blanca Suárez: "Fue un desastre"

El regreso a la música de Dani Martín tras un periodo alejado de los focos no sólo nos anuncia un nuevo disco -‘El último día de nuestras vidas’, un trabajo compuesto por 10 canciones que verán la luz el próximo 8 de noviembre- y un 2025 repleto de conciertos -entre noviembre y diciembre del próximo año actuará 10 veces en el WiZink Center de Madrid y todas las entradas están agotadas-, sino que también nos ha dejado confesiones inesperadas acerca de los aspectos más personales de su vida, como por ejemplo su noviazgo y posterior ruptura con Blanca Suárez.

El cantante Dani Martín. / ARchivo

Con motivo de su nuevo álbum, el que fuera líder de El canto del loco ha concedido una entrevista a El País en la que se ha sincerado sobre diferentes aspectos que han marcado su vida profesional y personal en estos últimos años. Entre ellos, su salud mental, su relación con los medios de comunicación, su cambio físico y sus parejas. En concreto, Dani se ha referido a su romance con Blanca Suárez, con quien estuvo saliendo entre 2014 y 2015 después de conocerse, precisamente, en la grabación del videoclip de uno de sus temas, ‘Emocional’.

“Estábamos exhaustos de bregar con esa situación”

“Estos días veía la serie ‘Locomía’, en la que sale Blanca Suárez, y pensaba: ‘Cómo quiero yo a esta tía y cómo nos dieron por el culo los paparazzi’. Fue un desastre con los medios”, ha recordado el artista casi una década después de haber formado una de las parejas más mediáticas de nuestro país.

“Un día los dos nos dimos cuenta de que estábamos exhaustos de bregar con esa situación. Diecisiete coches persiguiéndonos constantemente…”, asegura respecto a la presión mediática a la que se vieron sometidos y les obligó a poner fin a su historia de amor.

“La relación se acabó por eso. Había demasiada información sobre nosotros todo el rato. Mi padre siempre me decía: ‘Acuérdate de que eres un llena-páginas, no le des importancia a eso’. Pero, hostia, estuvimos a punto de matarnos en el coche un par de veces. Siempre había alguien detrás. Yo necesito vivir una vida normal, natural. A mí me generó un pánico terrible aquello”, reconoce ahora.

Y es que tanto Dani Martín como Blanca Suárez se caracterizan por haber llevado siempre sus respectivas relaciones sentimentales de la forma más discreta posible. Ambos han preferido mantener su vida privada alejada de las cámaras; de hecho, cuando estaban juntos no se escondían, pero casi nunca se dejaron ver en actos en público .

Todas las mujeres de la vida Dani Martín

En el historial sentimental del cantante aparecen otras ‘celebs’ de nuestro país como la presentadora Patricia Conde (se dice que a ella va dedicada ‘La suerte de mi vida’), la periodista Melissa Jiménez (exmujer de Marc Bartra), la modelo Bego Martín o la ‘influencer’ Meriloves. Actualmente, el artista está saliendo con la actriz María Hervás.

María Hervás, muy emocionada en el concierto de su novio, Dani Martín / Ernesto Izquierdo / Europa Press

Recientemente, además, publicó una canción llamada ‘Ester Expósito’ que hizo saltar todas las alarmas sobre un posible romance que no tardó en desmentirse.

Por su parte, Blanca Suárez también ha compartido su vida con rostros conocidos de nuestro panorama artístico, como Miguel Ángel Silvestre, Joel Bosqued, Mario Casas, el presentador Dani Martínez y el actor Javier Rey, con quien lleva más de cuatro felices años y a quien se refiere como su “marido”.