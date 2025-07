La reflexión de Anabel Pantoja en su cumpleaños

Anabel Pantoja celebrabra este martes su 39 cumpleaños. Decía que era un día "diferente y raro" porque nunca había pasado el día de su cumpleaños comiendo sola y poniendo lavadoras, pero a la vez se mostraba feliz de poder estar con su hija y de celebrar que está viva y sana.

No le faltaban los regalos ni tampoco las múltiples felicitaciones a través de las redes sociales. Además, recibió la visita sorpresa de algunos de sus amigos, por lo que el de su cumpleaños fue para la influencer un día normal, pero con muchos momentos bonitos.

Además, avisaba de que celebraría su cumpleaños en la Casa IN, el evento que todos los veranos organiza su agencia de representación, In Management, empresa puesta en marcha por Dulceida.

Además, Anabel publicaba en sus redes sociales un vídeo con su hija Alma en la playa en el que lanzaba una reflexión: "Con un año más y con Alma en el mundo, me he dado cuenta que la vida es para vivirla ya, ayer. Ahora solo me importa que no le falte de nada y que sea la más feliz en esta vida".

También incidía en que le da miedo envejecer porque no quiere separarse nunca de Alma, pero asegura estar feliz de cumplir años.