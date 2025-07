Soy azafata y esto es lo que tienes que hacer para un trato especial en tus viajes en avión

¿Sabías que pueden tratarte de un modo mucho más especial cuando viajas en avión si llevas un llavero en la maleta? Dicho así, es normal que no entiendas nada, pero espera.

Hay un truco que solo suele conocer el personal que trabaja en las aerolíneas y que ha hecho público hace ya tiempo en las redes sociales una azafata. A pesar de que no es nuevo, el truco sigue siendo de aplicación. No se trata de un llavero al uso, se trata de una tira de tela alargada que lleva bordada la frase: "Remove Before Flight" (retirar antes de volar). Estas tiras, que normalmente son de color rojo, aunque actualmente hay de diversos colores y con otras frases, suelen estar colocadas de forma estratégica en distintas partes del avión, tanto en el interior como el exterior, y sirven para que el personal de la aerolínea compruebe que todo está correcto.

Sin embargo, muchas azafatas, entre otros miembros de la tripulación, han adaptado estas tiras como llaveros y las colocan en sus mochilas. De este modo, cuando vuelan en un avión pero no están trabajando, la tripulación sabe que se trata de compañeros y que quizá pueden serle útiles en algún momento durante el vuelo. Por eso y por pura simpatía entre compañeros, será mucho más amables contigo.

Pero, ¿el resto de viajeros también puede utilizar este truco? Pues la verdad es que sí, ya que es fácil hacerse con este tipo de llaveros, que se venden por internet y con precios que no llegan a los 10 euros. La azafata que ha revelado este secreto es la tiktoker Barbiebac.