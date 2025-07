Cristina Pedroche, a horas de dar a luz: "Mucha pena"

Cristina Pedroche está, como se suele decir, a punto de caramelo. Horas le quedan para ser uno más en la familia con la llegada de su nuevo bebé. Por el momento, este sábado por la mañana se ha levantado con normalidad, tal y como evidencia una fotografía mañanera posando en bikini: "Os juro que no es tan pequeño... pero me come el cuerpo", bromea, muy consciente de su potente barriga propia de una mujer de 40 semanas.

En su particular cuenta atrás, la influencer contesta preguntas de sus seguidores, entre ellas, una muy recurrente relacionada con el posparto. La propia Cristina reconoce que "a mí todavía me duran" dos años después de tener a su hija Laia, que el próximo lunes cumple precisamente dos años. Todavía en este momento "tengo días de mucha pena pero ahora está mezclado con las hormonas del embarazo".

Storie de Pedroche. / Instagram

Pedroche relata su experiencia por si sirve a otras madres y explica que "lo que hice fue ser paciente conmigo misma, relajarme e intentar no ser tan exigente", plantea, al reconocer que "soy muy perfeccionista y eso con la maternidad choca.

Cristina Pedroche, a punto de dar a luz. / Instagram C. P.

Los polémicos pendientes de Laia

En el cuestionario con sus seguidores también salió el tema de poner pendientes a su hija Laia, ante lo que Pedroche respondió: "Por supuesto que no". "No concibo hacer pasar un mal rato a un bebé por una cuestión estética", añadió.

Cristina Pedroche cuestiona si se le ponen pendientes solo a las niñas porque "no somos suficientemente bonitas", porque "si es niño no se hace". Eso sí, la cosa cambiará cuando su hija sea mayor: "No soy nadie para negar que me encantan los pendientes, pero no en bebés", apostilló.