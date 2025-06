Última hora sobre el estado de salud de Marta Peñate tras sufrir un aborto: "No me corté un pelo"

Todo el mundo sabe la ilusión que tenía Marta Peñate por quedarse embarazada, y de hecho, lo consiguió finalmente. Sin embargo, por desgracia, acabó sufriendo un aborto y ahora da la última hora sobre su estado de salud: "No me corté un pelo".

Y es que, como explica en una story que ha publicado en su perfil oficial de la red social de Instagram la ganadora de Supervivientes All Stars, donde es muy activa: "No consigo desinflarme, supongo que en dos semanas más perderé la retención de líquidos que aún tengo, encima me fui a Canarias y no me corté un pelo. Y la ropa que me entra me veo igual de embutida que una longaniza".

Publicación de Marta Peñate / INSTAGRAM / @martapenateamador

