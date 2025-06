El nuevo novio de Aitana confirma su relación: "Estoy sudando muchísimo"

Aitana y Plex ya no ocultan su relación. A pesar de que en un principio jugaron al despiste cuando surgieron los primeros rumores de idilio tras coincidir en un viaje a Japón el pasado marzo, el paso de los meses ha servido para que su historia de amor se consolide y, a pesar de que siempre haya intentado mantener su vida privada alejada de los focos, la cantante se ha sincerado por primera vez sobre sus sentimientos por el youtuber.

Lo ha hecho en una entrevista en la revista Vogue, en la que tras ser pillada derrochando besos y muestras de cariño con el creador de contenido en un restaurante de la capital -imágenes que publicó en su portada la revista 'Diez Minutos' hace varias semanas- ha confirmado lo que se había convertido en un secreto a voces: "He pasado un año soltera y ahora estoy conociendo a alguien y estoy bien. Tranquila, feliz".

"La gente no se da cuenta de que, a veces, estás en un proceso de conocer a alguien y que ni siquiera tú misma sabes muy bien en qué punto estás. No he podido tener una primera cita con alguien en un restaurante porque sé que se va a filtrar", ha reconocido, revelando que sus mejores citas hasta ahora "siempre han sido por el mundo" (haciendo un guiño a que sus primeros encuentros con Plex habrían tenido lugar en Japón, en República Dominicana y Nueva York).

Y, aunque admite que "en la vida nunca se sabe" si el zamorano será el hombre de su vida, sí revela que "me gustaría decir que esto es para siempre. Y ahora mismo lo siento un poco así".

PLEX CONFIESA QUE ESTÁ ENAMORADO

Tras la publicación de la entrevista de Aitana, ahora ha sido Plex el que se ha sincerado sobre sus sentimientos por la artista. Lo ha hecho durante un directo en Instagram con sus amigos y Javier de Hoyos, que ha logrado sonsacarle la confesión más esperada.

Después de recorrer la casa del youtuber buscando un 'Cuarto azul' -en referencia al título del nuevo disco de la triunfita- sin encontrarlo, el el periodista ha aprovechado para proponerle un juego en el que había tres preguntas y tenía la opción de responder solo a una. No se lo ha pensado y ha ido al grano con la primera, preguntándole directamente "¿estás enamorado?".

"Podría responderte y no responderte las otras dos. Es una buena pregunta, es una buena pregunta a responder y librarme de las otras dos. Estoy sudando muchísimo", ha reaccionado Plex, que ha acabado por contestar entre risas con un "sí" que no deja lugar a dudas sobre sus sentimientos por Aitana y que ha desatado los aplausos y gritos de su pandilla mientras él, reconociendo su "sudada" tras tremenda confesión, ha aprovechado para poner el aire acondicionado en la habitación.