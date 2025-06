Pedro Piqueras aclara su regreso a la televisión: "Me lo han ofrecido"

¿Volvería Pedro Piqueras a la televisión? El que fuera presentador de informativos, que dejó su puesto en diciembre de 2023, ha aparecido en los últimos meses en diversos programas y alguno podría pensar en que el comunicador estaría valorando su regreso. Pues ahora lo ha aclarado: "Me lo han ofrecido".

Piqueras acudió el pasado 11 de junio a la IV edición de los Premios Berlanga al Humor, donde forma parte del jurado. Allí fue preguntado por los reporteros de Europa Press por una posible vuelta a la televisión."No volvería, no. Jamás. Lo tengo clarísimo. No soy una persona de volver atrás en lo que he hecho antes; he pasado de un sitio a otro, pero nunca he vuelto a hacer lo que hice en un momento anterior", aseguró el presentador.

De hecho, confirmó que "a veces sí me lo han ofrecido, en este caso la decisión la tenía tomada desde hace 4 años, fue largamente meditada. Tenía que encontrar un sustituto bueno, y cuando se dieron todas las circunstancias pude decir adiós y abrazarme con mi gente".

Pedro Piqueras / Mediaset

Pedro Piqueras: una figura clave del periodismo español

La carrera de Pedro Piqueras se ha extendido durante cinco décadas y culminó a finales de 2023 con su jubilación tras haber dirigido y presentado Informativos Telecinco desde 2006.

Inicios y carrera en medios

Licenciado en Periodismo por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, Pedro Piqueras inició su camino profesional en 1973 como corresponsal del diario Pueblo mientras aún cursaba sus estudios.

En 1977 se incorpora a Radio Nacional de España, donde se desempeñó en Radio Exterior y en el área de información internacional. Con el tiempo, asumió responsabilidades en espacios clave como director de los informativos de fin de semana, el programa 24 horas y, desde 1986, el informativo 14 horas. También dirigió los programas Al cabo de la calle (1991) y Abrimos los sábados (1992), consolidando su presencia en la radio pública.

Paso a la televisión

Su llegada a Televisión Española se produce en 1988, cuando se une a la redacción central de informativos en Torrespaña como director y presentador del Telediario Segunda Edición. Posteriormente, dirige el programa matinal Buenos días y, en 1990, pasa a presentar y codirigir el Telediario Primera Edición junto a Elena Sánchez, cargo que mantuvo hasta 1993.

Etapa en Antena 3

Ese mismo año, Piqueras se incorpora a Antena 3 como director y conductor de la segunda edición de Antena 3 Noticias, acompañado por María Rey. En 1996 pasa a liderar el programa de actualidad Espejo público. Dos años más tarde regresa a los informativos del fin de semana, primero junto a Miryam Romero, luego con Sandra Barneda, y finalmente en solitario.

En 2002 se pone al frente del programa matinal A plena luz, acompañado por Yolanda Alzola y Mar Saura, aunque el espacio tuvo corta vida. A partir de 2003 dirige varios espacios especiales como Diario de guerra y lanza el informativo nocturno 7 días, 7 noches. En 2004 dirige y presenta La respuesta, tertulia que deja tras dos meses para asumir la dirección de Radio Nacional de España.

Regreso a RNE y vuelta a la televisión

En mayo de 2004 es nombrado director de RNE, puesto que ocupa hasta enero de 2006, cuando renuncia. Durante ese tiempo también dirige y presenta el programa de debate Enfoque en La 2 de TVE.

Aunque inicialmente estaba previsto su regreso a Antena 3, finalmente ficha por Telecinco el 25 de enero de 2006 para dirigir Informativos Telecinco en sustitución de Juan Pedro Valentín. Desde el 27 de febrero de ese año se convierte también en el rostro del informativo nocturno de la cadena.

En septiembre de 2009 se traslada temporalmente a la edición de mediodía, pero en 2010 regresa al informativo de la noche, donde permanece hasta su retirada.

Liderazgo informativo y reconocimiento

Durante su etapa al frente del informativo nocturno, Informativos Telecinco logró consolidarse como el más visto de la televisión española. Desde 2010 superó en audiencia a su competidor de Antena 3 y, a partir de 2013, también al de TVE. Se mantuvo líder absoluto durante seis años consecutivos, entre 2013 y 2019, con una impresionante racha de 93 meses seguidos (desde noviembre de 2012 hasta julio de 2020) como la opción preferida por los espectadores.

A lo largo de su carrera, Pedro Piqueras ha sido galardonado con importantes premios, entre ellos el Premio Ondas, la Antena de Oro, el Premio Eisenhower y, en 2021, la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha.

Eventos destacados y retirada

Ha participado en importantes coberturas informativas, como la proclamación del rey Felipe VI en 2014, donde compartió pantalla con Ana Rosa Quintana y Jesús Cintora. También presentó el debate electoral de 2016 junto a Ana Blanco y Vicente Vallés, con los principales candidatos políticos del momento: Rajoy, Rivera, Sánchez e Iglesias.

El 20 de noviembre de 2023 anunció su retirada voluntaria de la televisión, poniendo fin a una brillante trayectoria profesional. El 21 de diciembre de ese mismo año presentó su último informativo en Telecinco.

Nueva etapa profesional

Tras dejar la primera línea de la televisión, Piqueras inició una nueva faceta como formador. Actualmente imparte clases de comunicación empática a alumnos del Máster en Administración de Empresas del sector farmacéutico en la Escuela Talento Ephos.

Desde el 15 de septiembre de 2024, también colabora en el programa de fin de semana No es un día cualquiera, de Radio Nacional de España, dirigido por Pepa Fernández.