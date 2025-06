Jessica Bueno y los vestidos de novia, ¿boda a la vista?

¿Por qué está Jessica Bueno rodeada de vestidos de novia? ¿Hay boda a la vista? En una de sus últimas publicaciones aparece rodeada de trajes de blanco en un acto en Sevilla. Ella misma muestra emojis de corazones... pero también alguno de tristeza que evidencia que la imagen no se corresponde con lo que puede parecer en un momento. Se trata de una colaboración promocional con un diseñador de trajes de novia y una línea de joyería al hilo de la presentación de una colección de vestidos de novia.

Como parece que una boda a la vista no es viable, sobre todo, desde su ruptura con Luitingo, la influencer asegura que cualquiera de estos modelos "me los pondría para ir a cualquier evento porque el dress code de blanco me encanta".

Nuevo amor de Luitingo

Sentimos decepcionarte pero no, Luitingo ni está enamorado ni ha vuelto a ilusionarse con una mujer. Aunque algunos programas de televisión apuntan a una joven desconocida sevillana como su nueva pareja, el propio Luitingo se ha tomado la molestia de desmentirlo públicamente y calificarlo de "invento".

Aunque algunos colaboradores precisaban incluso que se conocieron en Triana, el artista aclara que "llevo un mes sin pisar Triana, no tengo pareja ni pienso en ello y mi única ilusión es por los Reyes Magos", ha ironizado al respecto.