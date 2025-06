María Pombo y su alegato a favor de los médicos

A veces, las influencers aprovechan la plataforma que les ofrecen sus perfiles en las redes sociales para hablar sobre todo tipo de temas de actualidad. En este caso, ha sido María Pombo la que ha mostrado su apoyo a la sanidad pública y a los médicos que este viernes están llamados a la huelga este viernes contra la precarización laboral.

En sus stories en Instagram ha querido dejar claro que está indignada por la situación laboral de los médicos en España: "Trabajan bajo unas condiciones que no son justas para ellos, ni tampoco para los pacientes".

Por ello, les ha mostrado su apoyo: "No piden privilegios, aunque deberían. Están pidiendo dignidad y cuidar de nosotros sin quemarse por el camino". La influencer ha remarcado que "hay que cuidar a quien nos cuida" y ha criticado que el sistema sanitario lleva años "funcionando de forma pésima".

María Pombo ha lamentado que haya que esperar meses para lograr cita en algunas especialidades y también que en las urgencias de los hospitales el personal sanitario te atienda con agotamiento: "Y no me extraña, porque ellos trabajan 37 horas y media semanales más las guardias. Hay médicos que incluso hacen entre 80 y 100 horas semanales. Y encima no cotizan todo lo que trabajan"-

"La realidad es que están sobrepasados. No pueden más", ha sentenciado la creadora de contenido, que ha agradecido su trabajo a los médicos y les ha mostrado todo su apoyo y reconocimiento.