María Galiana y sus problemas con la edad: “Es lo que más jode de envejecer”

María Galiana, la eterna Herminia de ‘Cuéntame’, pasó por el plató de ‘Y ahora Sonsoles’. La actriz, que a los 90 años sigue trabajando sobre los escenarios, se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de nuestro país.

María Galiana / RTVE

Aunque su infancia no fue fácil, comentan en Antena 3 en el resumen de la entrevista, nada le impidió a María Galiana perseguir su sueño. Mientras se dedicaba a dar clases de historia e historia del arte en institutos y cuidaba de sus hijos, sanaba sus ansias de interpretar en obras de teatro universitarias. "Mi verdadera vocación es la enseñanza, no la interpretación", contó.

Tras debutar en el cine y ganar un Goya en 1999, María Galiana llamó la atención de los productores de ‘Cuéntame’, la serie que marcaría su vida para siempre. Durante más de 22 años, María Galiana fue Herminia, la abuela que representaba a toda una generación.

“María se enfrentaba al mayor reto de todos mientras rodaba: el de conciliar el trabajo con su familia. Madre de 5 hijos y esposa de un hombre que la dejó siendo muy joven, María es el claro ejemplo de que la pasión hace que puedas con todo”, subrayan.

Hoy, con 90 años, María Galiana sigue conservando el espíritu de trabajo y esfuerzo que le ha guiado durante toda su vida. "Intento aprovechar al máximo el tiempo porque a mi edad asumes que vives la última década de tu vida", confesó.

Pese a los dolores y los achaques de la edad, María afirmó que está orgullosa de nunca perder la curiosidad: "Lo que más jode de envejecer es perder la cabeza".

¿Quién es más mayor, Herminia o María Galiana?

En junio de 2024, Galiana pasó por ‘La Resistencia’ y el primer tema que tocaron fue la edad de la propia actriz, comparándola con la del personaje, que nunca estuvo demasiado clara: “Han sido 22 años, desde 2001 hasta 2023. En mi edad verdadera yo tenía 65 años, pero les parecía muy joven. Entonces dijeron ‘no, vamos a ponerte un poco más: 70 o 75 años, para que seas una abuela’. Entonces claro, como era el año 1968, y hemos terminado en el noventa y tantos, pues ajustad. Yo debo haber terminado con 105 o 110”.

La actriz, que en aquel momento tenía 88 años, fue preguntada por Broncano sobre su presencia en la serie en la última etapa que tuvo en La 1: “Tú ya, en las últimas temporadas, dirías: ‘A mí no me metáis más tramas, porque ya…”, a lo que la sevillana respondió sin pelos en la lengua, confirmando que ya no estaba tan metida en la ficción como lo estaba anteriormente.