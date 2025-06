Lara Dibildos a Escassi: “Has conseguido madurar, pero ahora lo bueno se lo lleva Sheila"

‘Supervivientes 2025’ está llegando a su fin y ayer vivió uno de los momentos más emocionantes, aunque también tuvo su dosis de morbo. Álvaro Muñoz Escassi ha hablado con su ex Lara Dibildos y con su hijo: "¡Hola! Hoy somos dos, tu hijo está aquí por ti porque no quería salir por nada del mundo, pero te echa mucho de menos".

En Telecinco resumen así la conversación: "Te queremos decir muchas cosas...sabíamos cómo eres de generoso, siempre lo has sido. Sabes competir en equipo, con lo difícil qué es, porque te hemos visto en hípica. Además, has evolucionado muchísimo como persona, te hemos visto con una paciencia yo nunca te había visto en la vida", confesó.

Asimismo, la madre de su hijo, entre risas confesó: "Enhorabuena Escassi, con 51 años has conseguido madurar, por fin. Ya podía haber sido conmigo, que ahora lo bueno se lo lleva Sheila".

Su hijo reconoció que estaba viendo todos los programas y que le quería “muchísimo”. Además, no dudó en decirle que dejara de decir que quería abandonar el concurso: "Deja de decir que te quieres ir, que vas a ganar".

Por último, su hijo le transmitió unas palabras que dejaron al concursante completamente emocionado: "Papá, los valores que transmites en el programa son los que me has enseñado a mí de pequeño. Cada vez que te escucho hablar me enseñas lo buena persona que eres, el padre increíble que tengo y que eres el ganador. Te quiero mucho, papá".

Se quiere casar con Sheila Casas

Cuando Dibildos hablaba de Sheila, se refería a Sheila Casas, la pareja actual de Álvaro Muñoz Escassi. Antes de entrar en el programa, Escassi estuvo en el programa ‘¡DeViernes!’, también de Telecinco, y confesó que no estaba siendo fácil prepararse para esta nueva aventura y despedirse de su pareja Sheila Casas, con la que llevaba poco menos de medio año.

"Me pongo en su pellejo y es muy difícil para ella. Que su novio se vaya a ‘Supervivientes’, le cuesta", comentó el exjinete, añadiendo que “sobre todo porque estamos muy bien, nos queremos mucho. Pero yo creo que no hay mal que por bien no venga. Me parece que, cuando vuelva, la relación estará como más fortalecida. Me va a ver y va a saber lo que hay", agregó, recalcando que cuando regrese de los Cayo Cochinos tiene intención de casarse con la hermana de Mario Casas.