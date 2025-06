Nacho Duato se sincera sobre su historia de amor con Miguel Bosé: no se hablan por la serie que cuenta la historia del cantante

Es uno de los mejores bailarines y coreógrafos de la historia de España. Pero también es famoso por no callarse. Por mojarse. Hace poco aclaró lo que opinaba sobre Melody, la representante de España en Eurovisión. Y ahora ha hablado acerca de la relación de amor que mantuvo con el cantante, actor y ahora negacionista Miguel Bosé.

En el programa de Antena 3 ‘Y ahora Sonsoles’, habló sobre su romance con el cantante Miguel Bosé, que fue uno de los más sonados de la época. Ambos se enamoraron a finales de los años 70 y principios de los 80, cuando Duato se sumó al equipo de baile del cantante. Desde entonces, ambos formaron un equipo que a día de hoy siguen recordando con cariño: "Lo nuestro fue muy epidérmico, éramos los dos muy guapos y quedábamos bien juntos".

Sin embargo, advirtió de que sus diferencias hicieron que no estuvieran juntos mucho tiempo. Aunque estuvieron en contacto durante muchos años, Nacho confesó que ya no se hablan por culpa de la serie que narra la vida del cantante, donde Duato aparece sin haber dado su consentimiento y por otras discrepancias. "Lo de la pandemia no me gustó", sostuvo.

Nacho Duato sentencia a Melody

A finales de mayo, Duato participó en el programa de Cuatro ‘En boca de todos’. Y dejó claro lo que piensa sobre Melody: "Me cae muy bien Melody, pero hay que crecer y no solo poniéndose tacones y dejándose el pelo largo, sino intelectualmente. No es valiente, porque no dice lo que piensa, ni es poderosa porque ha quedado en penúltimo lugar".

Otro que también se pronunció sobre la cantante, después de que esta cancelara la visita a su programa, fue David Broncano. Melody decidió no asistir al programa alegando que las bromas realizadas sobre su actuación eran de "mal gusto" y afectaban su salud mental. "Algún programa de televisión se ha reído de que yo me haya ido a mi casa para ver a mi hijo y que necesitara tiempo", explicaba.

Días después, Broncano no se calló y expresó su sorpresa por la reacción de la cantante: "No nos vamos a disculpar en ningún momento". El presentador defendió el tono habitual del programa, señalando que las bromas estaban dentro del estilo característico de 'La Revuelta' y que en ningún caso tenían una intención de ofender.