Maxi Iglesias, muy enamorado en la presentación de "Matices"

Maxi Iglesias está en uno de los mejores momentos de su carrera. Lejos queda ya Cabano de "Física o Química", porque el actor ha evolucionado y durante los últimos 20 años ha interpretado todo tipo de papeles tanto en series de televisión como en películas dentro y fuera de España.

Hace poco estrenaba "Punto Nemo" y ahora ha sido el momento de presentar "Matices", un thriller psicológico que para Maxi ha sido muy especial: "Me dieron la oportunidad de interpretar un personaje distinto a mi y donde jugué y pude gozar como un niño. Como el de Ceci, que tiene mucho que ver en lo que le sucede en su presente".

Y precisamente durante la presentación de esta serie, que se puede ver en Sky Showtime, se ha dejado ver con su novia, la empresaria Ione Astondoa, en actitud muy cariñosa. A pesar de que siempre ha sido muy celoso de su vida privada, Maxi ha reconocido estar enamorado y en sus redes sociales lo dejaba claro: "En la premiere de Matices pude estar rodeado de los míos, de las personas que me quieren y se alegran de lo que voy haciendo".

También ha publicado un libro

Maxi Iglesias no para y se ha adentrado ahora en una nueva faceta: la de escritor. Acaba de publicar su primera novela, "Horizonte artificial", un thriller empresarial que promete sumergir al lector en un complejo entramado empresarial, de luchas de poder y en el que también tienen protagonismos los traumas personales que arrastran a los protagonistas hacia un sorprendente final.

El propio Maxi Iglesias aseguraba estar muy contento: "He aprendido mucho con el proceso de escribir esta novela". "Han sido muchas horas de esfuerzo y en muchos momentos pensaba que no lo lograría por no poder compaginarlo con mi verdadero trabajo, actuar. Pero cuando apuestas por algo de verdad y vas hasta el final con ello, te estás abrazando a ti mismo con la fuerza que te da conseguir lo propuesto", añadía.