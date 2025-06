Una conocida cantante rompe una lanza por Melody tras su polémica : "Eso no es ser diva"

Muchas han sido las críticas que Melody ha recibido tras su paso por Eurovisión y no por la actuación que llevó a cabo en Basilea sino por la actitud de altiva que -según muchos- ha tenido ante los medios de comunicación a su vuelta a España. Sin embargo, algunos rostros conocidos han sacado la cara por ella. Es el caso de Natalia Rodríguez, quien ha hablado ante las cámaras sobre la artista y no ha dudado en defenderla de todo lo que se ha dicho en las últimas semanas: "Todas las mujeres y hombres que somos artistas cuando quieres hacer algo de una forma y lo quieras de esa forma, eso no es ser diva ni ser arrogante".

Natalia entiende que son requisitos que piden todos los artistas, no solo Melody: "Lo hace Melody, lo hace Jennifer López, lo hace Beyoncé y lo hacen las grandes artistas y los tíos también lo hacen, pero es algo muy normal", por lo que no entiende las críticas que ha recibido por asegurar públicamente que ella hubiese hecho una actuación diferente.

Trato personal

En cuanto al trato personal, la artista ha desvelado que "la conozco, he coincidido con ella en un orgullo no hace mucho, cantamos en el desfile, que íbamos montadas en un camión y súper bien, el hermano es maravilloso"... por lo que la visión que tiene de ella es de "una tía muy profesional, muy luchadora, muy luchadora".