El padre de Carlo Costanzia llega a España para contarlo todo sobre la condena de sus hijos: "No tengo nada"

Tras conocer la condena a la que se enfrentan sus hijos, Rocco y Pietro, Carlo Costanzia ha llegado a España para sentarse en el plató de '¡De viernes!' y contar cómo está viviendo este momento tan delicado para toda su familia.

Discreto y sin ganas de desvelar cómo se encuentra tras la condena de sus hijos, el exmarido de Mar Flores llegaba a Madrid asegurando que no tiene nada que decir al respecto: "Gracias por el interés, pero no tengo nada que decir. No tengo nada que decir, no tengo nada que decir".

El padre del modelo tampoco ha querido aclarar si recurrirán la sentencia: "Que tengáis buen día"... detalles que aclarará esta noche en Telecinco donde, nuevamente, se vuelve a sentar para hablar de su familia tras las últimas noticias.

También se ha mostrado reacio a la hora de preguntarle por la última entrevista que ha dado Mar Flores en la que aseguraba que no era el momento ni el hombre adecuado para ser madre, pero que en ese momento ella quería cumplir ese sueño y así lo hizo... y es que ni se ha inmutado al escuchar estas declaraciones.

Nieto

Sí que ha reaccionado con una gran sonrisa al preguntarle si este viaje a Madrid va a aprovecharlo para ver al hijo de Alejandra Rubio y Carlo, dejando entrever que sacará un hueco para visitar al pequeño de la familia.