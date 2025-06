Marta Peñate rompe su silencio tras perder al bebé que esperaba: "El corazón ya no latía"

Marta Peñate y Tony Spina anunciaban este jueves, a través de un desgarrador comunicado publicado en sus redes sociales, que han perdido al bebé que esperaban. Completamente rotos, y reconociendo que ha sido "uno de los mayores batacazos de nuestra vida" la pareja revelaba que, tras un ligero manchado, la concursante de realities fue al hospital y allí vieron que "el corazón ya no latía".

Confesando que se sienten paralizados y que lo único de lo que tenían ganas era de "huir y olvidar" ante este durísimo golpe, la canaria y el italiano aseguraban que "perder algunas guerras no significa perder la batalla" y, aunque sean "momentos duros" no van a tirar la toalla en su sueño de convertirse en padres, aunque la próxima vez llevarán el proceso de modo privado tras lo ocurrido.

Pero antes, Marta ha tomado una sorprendente decisión que ha compartido con sus seguidores a través de un mensaje publicado en sus historias de Instagram, revelando cómo se encuentra y anunciando que esta noche se sentará en el plató de '¡De Viernes!' para sincerarse sobre la pérdida de su bebé.

"Es mi vida y hago lo que quiera"

"Mañana voy al programa '¡De Viernes!', y a vosotros, los que siempre estáis ahí y a los que me queréis de verdad, os voy a explicar el motivo. Sé que la mayoría me diréis que no tengo que dar explicaciones porque es mi vida y es mi historia y hago con ella lo que quiera, y la verdad es que no tendría que darlas, pero tengo la necesidad de explicarlo", ha comenzado.

Como admite, "aún no he tenido agallas de subir una historia enseñando mi cara, siento vergüenza". "Sí, sé que es absurdo, pero no tengo valentía para mostrarme. No sé cómo hacerlo ni por donde empezar, sinceramente no sé cómo romper el hielo" ha confesado.

Storie en Instagram de Marta Peñate tras su aborto / Instagram

"Se me ha ofrecido en diferentes ocasiones ir al programa y, por motivos que ahora no voy a explicar, he declinado la oferta. Esta vez lo veo necesario, más que nada porque soy un personaje público y sé que en algún momento sacarán el tema y me preguntarán, así que prefiero hacerlo ya y así poder pasar página, no tener que volver a hablar de esto y de la mierda que he vivido... porque creedme que ha sido una mierda y no se lo deseo a nadie", ha explicado.

Y es que a pesar de que su reaparición en un plató en estos momentos resulta sorprendente, Marta afirma que "no tengo opción a salir corriendo y huir y no mostrarme como estoy haciendo por redes sociales. Me obligaré a dar la cara".

"No entiendo por qué siento vergüenza por dar la cara, no he hecho nada malo, pero es que no sé qué decir, como empezar y terminar. Nunca me arrepentiré de haberlo hecho público, pero es cierto que no quiero volver a hacerlo por no verme en estas", reconoce. "Estoy sufriendo por dos: por mi dolor y por la obligación de tener que hacerlo público" asegura.

Por último, la canaria sí ha querido dejar claro que no se arrepiente porque ha ayudado a muchas mujeres, y espera que ellas mismas "entenderán que, después de todo lo que me ha pasado, en un futuro quiera llevar el asunto de manera privada" y, si vuelve a tener "un duelo como este, no tener que encima pasar por el mal trago y la obligación de contarlo".

"Espero que después de la entrevista no me cueste muchos días dar la cara por aquí, ojalá todo pase pronto y volver a subir mi contenido de siempre: riendo y siendo feliz. Os quiero y sé que pronto daré la cara por aquí también", ha finalizado.