Una conocida presentadora confirma que tiene una nueva ilusión y habla sobre su boda: "Soy feliz"

Después de que 'Las Mamarazzi' (las periodistas Lorena Vázquez y Laura Fa) diesen la exclusiva de que Paula Vázquez está de nuevo enamorada, la presentadora ha decidido oficializar la discreta relación que mantiene con Ignacio Sagnier acudiendo con él a la entrega de los Premios de la Academia de la Música de España que se han celebrado este miércoles en Madrid y, por primera vez, se ha sincerado sobre el gran momento personal que atraviesa al lado del periodista -director de relaciones públicas en Dorna Sport S.L, empresa organizadora del Mundial de MotoGP-, con el que comparte su vida desde hace varios meses.

Paula Vázquez. / AP

"No es que esté mejor que cuando tenía 25, pero me siento mejor, eso sí, y la verdad es que sí se nota. Estoy viviendo un momento personal muy bonito, que además hacía mucho tiempo que no sentía. Y estoy ilusionada, sí. Que viva el amor también" ha confesado con una gran sonrisa, sin ocultar que está muy enamorada del catalán.

Aunque reconoce que "en realidad me da vértigo porque no estoy acostumbrada a que se hable de mi vida privada, ahora ya está". "Soy una señora de 50, que soy feliz y punto" asegura radiante, dejando claro que prefiere no dar más datos sobre Ignacio, que pertenece a una conocida familia de Barcelona -su padre regenta una popular cadena de panaderías-, tiene 51 años, nunca ha estado casado y tampoco tiene hijos.

Boda

A pesar de su felicidad, la presentadora de 'Bake Off' no se plantea, por lo menos por el momento, formalizar su historia de amor con una boda: "Nunca he pasado por el altar y ahora que no está mi padre nunca sería lo mismo. Falleció hace dos años", ha revelado emocionada.