Carmen Machi confiesa su sensación tras ver ‘Ocho apellidos vascos’: “No nos hacía ninguna gracia”

‘Ocho apellidos vascos’ se convirtió en la película más taquillera de la historia. Un éxito sin precedentes que provocó la creación de secuelas que, por cierto, se quedaron muy lejos de la original. Una de las actrices que participó en la película fue Carmen Machi, que compartió reparto con Dani Rovira, Clara Lago o Karra Elejalde.

Karra Elejalde y Carmen Machi en '8 apellidos vascos'. / Archivo

La famosa Aida de ‘Aida’ se ha sincerado en una entrevista que le han hecho en ‘Fotogramas’. "¿Hay alguna interpretación tuya que no te haya encantado?", le preguntaron. Y su respuesta fue la siguiente: "Sí. Te puedo decir que en 'Ocho apellidos vascos'. Y luego mira… Fíjate en lo que se convirtió aquello".

"Yo me acuerdo que no había premiere y era un visionado que nos hicieron en un cine a los cuatro actores, al director Emilio Martínez-Lázaro y a los productores. Y cuando termina, nos miramos todos... 'Ocho apellidos vascos' no nos hacía ninguna gracia. Dijimos 'menos mal que esto no lo va a ver nadie...' Comentarios de ese tipo hacíamos. Y nos fuimos tan contentos", aseguró.

Carmen Machi: un mito del cine que no se considera leyenda

En 2025, el Festival de Málaga, en su 28ª edición, concedió el Premio Málaga–Sur a Carmen Machi, reconociendo así su "larga y reconocida trayectoria cinematográfica".

El Paseo Marítimo Antonio Banderas de la capital sumó un nuevo monolito en honor a Carmen Machi, un reconocimiento a su trayectoria de más de tres décadas. Desde sus inicios en el teatro a los 17 años hasta sus icónicos papeles en ‘7 vidas’ y ‘Aída’, pasando por su destacada carrera cinematográfica con ‘Los abrazos rotos’ (2009), ‘Ocho apellidos vascos’ (2014) y ‘La puerta abierta’ (2016), la actriz ha demostrado su versatilidad en cada interpretación.

A lo largo de su carrera, Machi ha estado rodeada de talento, trabajando con continuidad y sin experimentar el vértigo de la inestabilidad: "He tenido proyectos increíbles y me siento muy afortunada. No me siento como alguien realizado o no realizado, simplemente creo que la vida me ha puesto un camino profesional cómodo y sin trabas".

Machi reconoció que "la popularidad la provoca la televisión al uso, que es gratuita y entra en las casas". “Venía de una carrera muy dilatada, sobre todo en teatro, donde el 99% de mis obras no han sido comedias. Además, sé lo complicado que es hacer comedia convincente. No hay que tener miedo a eso, solo a que no te llamen", apuntó.

Para ella, ser actriz es algo inevitable: "Si no vives y no mamas de las energías que ves en la vida, no puedes actuar". Y es que su amor por la interpretación es genuino: "Esta es la profesión más bonita del mundo, porque puedes vivir mil vidas y a ti ni te salpica".