Iker Casillas decide soltar una bomba y luego se arrepiente: “Nunca había pensado en hablar de esto”

Iker Casillas puso alerta a todos sus fans y, al final, para nada. Tirar la piedra para esconder la mano. O ponernos el caramelo en la boca para luego quitárnoslo. A través de su cuenta de Instagram, el portero del Real Madrid y de la Selección Española publicó lo siguiente:

“Francamente, nunca había pensado en hablar de esto. En 30 años como futbolista, se lo he contado a muy pocos, pero creo es bonito compartirlo. Es parte de mi carrera y creo que es el momento. Realmente así se entenderá el deportista que he llegado a ser. Sé que algunos me dirán que no lo cuente, pero es una decisión que solo me afecta a mí”.

La reacción de algunas personas hizo crecer aún más la expectación. Por ejemplo, Mr. Chip dijo: “Alucinando con esto de Iker. Si quiere contar lo que yo creo, puede ser un bombazo. Supongo que le habrán aconsejado que lo borrase”.

Y Maldini: “No pensé que Iker fuera dar este paso a estas alturas de la vida. Vaya bomba...”.

Pero al final, nada de nada. Y, como era previsible, las elucubraciones han empezado a volar. Que si se ha arrepentido, que si es una campaña publicitaria o si es una broma o le han hackeado la cuenta, como el exdeportista asegura que sucedió cuando dijo en X que era gay:

¿Por qué cortó Iker Casillas con Sara Carbonero?

Retirarse del fútbol no ha hecho que Casillas deje de ocupar portadas en España. Y muchas veces rodeado de polémica. El 31 de enero, el espacio de Telecinco ‘¡DeViernes!’ recibió a Claudia Babel, la que hasta ese momento había sido la pareja de Iker Casillas. En el espacio, la joven habló de la relación que mantenían, como el exportero del Real Madrid le había propuesto tener hijos y cómo se conocieron.

Tras su aparición en Mediaset, Casillas decidió emprender medidas legales con Bavel, pero la polémica persiguió al madrileño y no fue la única persona que quiso hablar de esta faceta que desconocíamos de él.

De hecho, fue Kiko Matamoros en el programa de ‘Ni que fuéramos shhh’ quien reveló detalles que desconocíamos del exjugador: “Este señor ha sido una gran mentira de la prensa”, confesó Kiko Matamoros, añadiendo que “estuvo perfectamente llevado por su representante y hay cosas que ya no se pueden pasar por encima. A este señor se le ha tapado información durante toda la vida. Ha sido un gran protegido de Telecinco, nosotros sabíamos cosas y no las podíamos contar”.