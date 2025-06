Frank Cuesta, acorralado en Tailandia: “Solo quiero empezar de cero con mis hijos”

Durante años fue el “loco de los reptiles” que cautivó a millones con su entrega y valentía en defensa de la fauna salvaje. Hoy, Frank Cuesta vive su propio infierno en Tailandia, el país donde levantó su santuario… y donde ahora está atrapado. Sin pasaporte, perseguido por la policía y víctima de un escándalo sin precedentes, el presentador ha tocado fondo. Pero también ha encontrado un motivo para seguir: su familia.

Una confesión que lo cambió todo: “Nunca fui veterinario”

Todo comenzó con un vídeo que nadie esperaba. Frank, visiblemente alterado, confesaba que nunca fue veterinario, ni experto en reptiles, ni sus animales eran rescatados, sino comprados. ¿Autodestrucción? ¿Locura? No exactamente. Días después, explicó que había sido coaccionado para grabarlo. El supuesto autor de este chantaje: Chi, su excolaborador y —hasta hace poco— amigo íntimo. “Parece que ha querido destruirme simplemente porque no puede ser yo”, lamentaba Frank, roto de dolor.

Traición, denuncias y miedo: “Temo por mis hijos y por Paloma”

La pesadilla no ha hecho más que crecer. Frank ha denunciado hasta cuatro veces a Chi, quien permanece en paradero desconocido. La policía tailandesa ha emitido una orden para interrogarlo, pero el miedo ya se ha instalado en la vida del presentador. “Me siento acosado, vigilado. Temo por mis hijos, por Paloma, por mí...”, ha confesado.

Además, ha reconocido padecer mitomanía y egomanía, un diagnóstico que ha desatado aún más controversia en torno a su figura. ¿Está diciendo la verdad? ¿O es otra estrategia para sobrevivir mediáticamente?

Retenido en Tailandia y acusado de tráfico ilegal de nutrias

Como si todo esto no fuera suficiente, Frank tiene prohibido abandonar el país por una investigación relacionada con la compraventa ilegal de nutrias. Debe comparecer ante los juzgados periódicamente y su pasaporte ha sido retenido. Aunque él defiende su inocencia, el escándalo amenaza con borrar años de trabajo en favor de los animales.

Un sueño por cumplir: recorrer el mundo junto a sus hijos

En medio del caos, hay una luz al final del túnel. Frank no pierde la esperanza y ya tiene un plan firme si logra salir de Tailandia: volver a España y empezar una nueva etapa. “Lo primero que haré cuando me devuelvan el pasaporte será ir a El Hormiguero. Me llevan invitando meses y no he podido ir”, ha contado.

Pero no solo eso. Tiene un proyecto aún más ambicioso: una serie junto a sus hijos, en la que recorrerán el mundo, lejos de las sombras que hoy lo rodean. “Quiero recuperar mi vida, mi familia. Solo quiero empezar de cero y dejar atrás este infierno”, ha confesado.

Una familia como tabla de salvación

A pesar de la tormenta mediática, Frank se aferra a sus hijos como su mayor fuerza. Ellos han sido su ancla, su refugio y la motivación para no rendirse. Y aunque la situación es crítica, el presentador insiste: volverá más fuerte que nunca. “No sé cuándo ni cómo, pero volveré. Porque no me pueden quitar lo más importante: las ganas de vivir y luchar por lo que amo”.

Una historia digna de una serie, pero de momento, con final abierto. Porque a veces, los héroes también se caen… pero saben levantarse. Y Frank Cuesta, pase lo que pase, siempre ha sido de los que se levantan.