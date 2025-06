Las ausencias en la comunión de la hija de Kiko Rivera: ni su madre ni sus hermanos

Ana, la hija mayor de Kiko Rivera, ha vivido este fin de semana un emocionante día de comunión. Un día "lleno de luz, emoción y alegría", según ha contado el propio DJ. Sin embargo, no todo ha sido color de rosa si se tiene en cuenta que Isabel Pantoja, la abuela de la pequeña, no ha asistido. Tampoco lo ha hecho Isa Pantoja ni ni Fran Rivera, si bien Cayetano sí se pasó por la celebración. Por supuesto, Agustín Pantoja tampoco ha acudido al evento, "un paso de crecimiento no solo como niña sino como una personita con valores, fe y corazón hermoso", ha contado.

Las ausencias

A pesar de su corta edad, la pequeña Ana ha notado esas ausencias y es aquí donde sale su padre a reflexionar al respecto: "No importa quién no ha estado hoy, no importa quién no supo entender lo importante que era para ti este momento, quién no apareció o quién eligió no estar, lo que de verdad importa es lo que sí estuvo: tu sonrisa, tu ilusión, tu mirada limpia al recibir por primera vez a Jesús y, sobre todo, los que te queremos con el alma porque para tu papá siempre serás mi princesa desde el primer instante en el que te tuve en mis brazos y supe que cuidar de ti sería mi mayor propósito en la vida".

Y remata: "Hemos estado contigo los que de verdad sabemos lo especial que eres".

La enseñanza

Kiko Rivera aprovecha el momento de la comunión de Ana para darle una lección de vida que es "no todos están cuando más los necesitamos pero a los que debes guardar a tu corazón son a los que hoy te abrazamos y miramos con ternura para celebrar contigo".

Isa Pantoja

Isa Pantoja está a punto de dar a luz. Tal vez ese sea el motivo por el que no se ha desplazado a la comunión de su sobrina... si bien es cierto que llama la atención aunque solo fuera por la presencia de Albertito, su primo, en la celebración. La hija de Isabel Pantoja, que se convertirá de nuevo en abuela, se encuentra en la semana 38 de su gestación. Es decir, en cualquier momento, podría dar a luz a su segundo hijo. En la recta final de su embarazo, ella y Asraf Bueno han llenado su vida de ilusión y viene a completar la familia que ya formó cuando nació su primer hijo, Albertito, hace ya 11 años.

El niño, fruto de su relación con Alberto Isla cuando era muy joven, nació por cesárea, de ahí que la propia Isa haya reconocido sentir cierto miedo de cara a su segundo parto ya que "si es vaginal, seré primeriza".