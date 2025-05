Úrsula Corberó confiesa la adicción que ha tenido durante años

Poco queda ya de aquella rebelde a la que interpretaba en "Física o Química". Úrsula Corberó es una de las actrices españolas más internacionales y desde su paso por "La casa de papel" ya hemos podido en superproducciones como "Lift: Un robo de primera clase" o "El jockey", que acaba de estrenarse en cines.

Úrsula Corberó y Nahuel Pérez Biscayart, en una imagen de 'El Jockey' / Caramel Films

La actriz participaba esta semana en el pódcast "La pija y la quinqui" y reconocía que está en plena desintoxicación de una de las adicciones que ha tenido en los últimos años: los juegos del móvil.

"Estoy detox. Ya no duermo con el móvil en la habitación y me he comprado un despertador de los de antes. Además, me he borrado todos los juegos del móvil", aseguraba. Confesaba su adicción al Candy Crush, al que había llegado ya hasta el nivel 27.000 tras varios años jugando. "Es un paso muy grande en mi vida. En la pandemia la gente hacía yoga y yo jugaba al Candy Crush", detallaba.

Me gusta el lujo

También confesaba que, aunque viene "del barro", le gusta el lujo. "Soy cero aventurera", explicaba en el pódcast. "Chino (su novio, Chino Darín) es muy aventurero, él se va a sus aventura y yo me quedo con mi lujo", decía la actriz.

Además, remarcaba que tiene una limitación bastante grande y es que tiene fobia a los bichos.

En cuanto al tipo de hoteles que le gustan, prefiere "un hotel precioso, pero que sea pequeñito".