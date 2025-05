¿A quién da las gracias Anabel Pantoja por hacerla feliz?

Hay algo que a Anabel Pantoja le hace feliz. Lo ha confesado en uno de sus últimos vídeos en redes sociales y no, no es ni su hija ni su pareja (que también).

Además, en el reel aparece en bikini en el mar y luciendo tipazo, defendiendo así que ama su cuerpo y dejando claramente de lado las críticas que muchas veces recibe por su talla de ropa.

¿Y qué es lo que hace feliz a la influencer? Pues nada más y nada menos que las Islas Canarias. Con motivo de la celebración del Día de Canarias este pasado 30 de mayo, Anabel Pantoja ha dado las gracias a esta comunidad autónoma: "No nací aquí, tampoco sé si moriré aquí. Mi sangre no es canaria, es andaluza. Mi nombre no es guanche ni tampoco como gofio por las mañanas. Solo sé que cuando me meto en el mar y me da el sol en la piel soy la persona más feliz del mundo".

Y, además, lo deja claro: "Vivo en un paraíso y soy afortunada".

Justin Timberlake

Además de amar a las Canarias, Anabel tiene otro amor del que pudo disfrutar en Sevilla rodeada de amigas y también de su pareja: Justin Timberlake. La influencer disfrutó del concierto que ofreció el cantante en la plaza de España.

Anabel cantó, bailó y lo dio todo en el que ha sido sin lugar a dudas uno de los conciertos del año. "Ha sido un sueño. Este momento jamás lo olvidaré", aseguraba.