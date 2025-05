Kiko Rivera se hace de oro apartado de Isabel Pantoja: en esto ha invertido su dinero

Ha sido siempre un personaje díscolo, pero a estas alturas de su vida, el hijo de Isabel Pantoja, Kiko Rivera, es ya un adulto que ha sabido encarrilar su vida y sus negocios de una forma que nadie preveía. Alejado de su madre, tanto en el plano afectivo como económico, ha construido su propia familia y, aunque en muchas ocasiones se presta a aparecer en algún programa de televisión, poco se sabe sobre los negocios que, según dicen muchos, le han hecho millonario.

Kiko Rivera / RTVE

Hay quienes apuntan a que, desde que se separó de Isabel Pantoja, ha conseguido amasar una fortuna de más de un millón de euros. Lejos de hundirse tras romper con el entorno familiar que lo vio crecer bajo los focos, Kiko Rivera ha logrado algo que pocos esperaban: reinventarse no solo como figura mediática, sino como inversor con visión de futuro.

En lugar de naufragar tras sus desencuentros con Isabel Pantoja, Isa Pi o Anabel, el DJ ha sabido capitalizar su historia personal, encontrar su espacio y, sobre todo, multiplicar su patrimonio con decisiones financieras calculadas. Su reciente presencia en podcasts y platós generó especulaciones: ¿volvía al foco mediático por necesidad económica? Sin embargo, él mismo se encargó de despejar cualquier duda durante su visita a Sábado Deluxe a finales de 2024.

Con tranquilidad, y una seguridad poco habitual en sus anteriores apariciones, Kiko dejó claro que su situación financiera ha dado un giro radical: no tiene deudas, cuenta con activos digitales, inversiones bancarias e incluso una sólida liquidez que lo sitúa muy lejos de su etapa más inestable.

Criptomonedas, visión estratégica y un nuevo comienzo

Paradójicamente, fue el caos familiar el que propició su transformación. Al romper con las dinámicas que lo habían lastrado durante años, Kiko ganó algo valioso: tiempo, autonomía y claridad. Con esos recursos, comenzó a explorar caminos alejados de la música y la televisión, adentrándose en un terreno inesperado: el de las inversiones financieras. Y no eligió caminos tradicionales.

Kiko Rivera apostó por el universo cripto, y en concreto, por el bitcoin. Una decisión arriesgada para muchos, pero que él ha sabido manejar con inteligencia. “Invertí para que el dinero trabajara por mí”, afirmó en televisión, sin rastro de arrogancia, pero sí con la convicción de quien ha hecho los deberes. La revelación fue aún más impactante cuando confesó que su patrimonio, entre liquidez y activos, supera el millón y medio de euros.

“¿Una casa? No, no me gusta quedarme quieto”, dijo con naturalidad. Un comentario que puede parecer superficial, pero que revela una mentalidad más nómada, más centrada en la libertad financiera que en la ostentación. Su imagen pública de joven derrochador y fiestero queda cada vez más lejos, sustituida por la de un hombre que, sin romper del todo con los medios, ha aprendido a moverse en un entorno nuevo: el de quienes gestionan su dinero con inteligencia y perspectiva.