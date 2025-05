La rutina física de Elsa Pataky: “Me pongo a hacer flexiones en cuanto me levanto”

La actriz Elsa Pataky se pasó ayer por el plató de ‘El Hormiguero’. Era la décima vez que lo hacía, así que ha entrado en el Club Platino. Afincada desde hace años en Australia con su marido, Chris Hemsworth, Pablo Motos le ha preguntado por las mascotas que tienen y esta ha sido su respuesta: "Tenemos dos burritos, tenemos serpiente, un lagarto, cuatro perros, dos gatos, dos loritos pequeñitos, un acuario tropical lleno de peces...".

La actriz, destacan en Antena 3, confesó que es "un trauma" suyo, porque desde pequeña amaba a los animales. "He crecido en un apartamento en Chamberí y, por mucho que insistía a mi padre...", explicó. También recordó que tuvo una tortuga, aunque esa experiencia terminó de forma traumática.

En la entrevista, la actriz también comentó que se levanta "con energía": "Me pongo a hacer flexiones en cuanto me levanto". Además, entre las películas que ha protagonizado, afirmó que su vida se parece más a 'Fast and Furious’ y reveló que es “más venenosa” desde que está en Australia.

¿Cómo se cuida Elsa Pataky?

Ya se sabe que Elsa Pataky se cuida mucho y que parte de su tiempo diario lo dedica al deporte. No es la primera vez que la actriz habla de esto. A finales de 2024, en ‘Women’s Health’, detallaron cuáles eran los 7 ejercicios que siempre hace Elsa Pataky:

Lunge lateral con peso Estocadas fijas. Sentadilla sumo. Abdominales con mancuernas. Russian twists. Zancada atrás con patada. Arrancada de potencia con kettlebell.

Protagonista de la serie ‘Matices’, con Luis Tosar

Elsa Pataky está en España promocionando su nueva serie, ‘Matices’, que se estrenará en SkyShowtime el próximo 5 de junio. En ella, detallan desde la propia plataforma, “seis pacientes se reúnen en una apartada bodega para completar el tratamiento de un reconocido, excepcional y carismático psiquiatra, convertido en una eminencia en su campo gracias a su famoso método, que ha logrado un altísimo porcentaje de cura entre los pacientes más complejos y difíciles de reconducir. Tras una insólita cata ceremonial, sucederá un fatídico hecho que dará un giro inesperado a los acontecimientos. Un intuitivo teniente de la guardia civil se hará cargo del caso y descubrirá la verdad de los traumas de los pacientes”.

Además de Pataky, el reparto lo completan nombres como los de Eusebio Poncela, Maxi Iglesias, Juana Acosta, Hovik Keuchkerian, Enrique Arce, Mirian Giavanelli, Raúl Prieto, Fariba Sheikhan, Luis Tosar, Alfonso Bassave o Luisa Mayol.