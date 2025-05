Nuevo varapalo para David Broncano tras su enfrentamiento con Melody: su exnovia tira de la manta y desenmascara al presentador

La esperada rueda de prensa de Melody tras su debacle eurovisiva promete seguir dando mucho que hablar. A pesar de las explicaciones de la cantante sobre su posición en la parte baja de la tabla del certamen, muchos se centraron en el tira y afloja que la cantante mantiene con David Broncano y La Revuelta, después de que el presentador y su equipo tirasen de humor para hacer saber a la audiencia que la de Sevilla les había dado plantón tras su derrota en Eurovisión.

Unas formas que no gustaron nada a la cantante, que volvía a arremeter contra el presentador, que esperaba además unas disculpas por parte del de Orcera.

Ahora, David Broncano ha reaccionado a las declaraciones de Melody y lo ha hecho a su estilo. "La podemos invitar para que venga en esta onomástica de San Fadao", ha indicado, mostrándose en la pantalla una imagen de un santo junto al nombre "San Fadao, Patrón de todos los ofendidos". "Me cae muy bien. Es real, voy a hacer como un buen programa de la televisión nacional, luego lo veo, me informo y contesto", decía el presentador.

Sin embargo, a pesar de este intento de conciliación del presentador, no parece estar funcionando con la cantante, de hecho, parece seguir avivando la polémica hasta el punto de que muchos usuarios de redes sociales no han tardado en arremeter contra el presentador. Lo que pocos esperaban es que su ex, la actriz Adriana Ugarte fuese a ser una de las personas que diese "me gusta" a un post de apoyo a la cantante y en detrimento del presentador.

Formato de éxito

La revuelta es un programa de televisión producido por RTVE en colaboración con Encofrados Encofrasa y El Terrat, para su emisión en La 1 de Televisión Española desde el 9 de septiembre de 2024. El formato es presentado por David Broncano y se emite de lunes a jueves a las 21:40 Sucede a La resistencia, programa emitido en Movistar Plus+ entre 2018 y 2024.

David Broncano, junto con Jorge Ponce, Ricardo Castella, Grison y sus demás colaboradores, comandan La revuelta, un programa cómico en el que tienen cabida múltiples secciones y entrevistas desde el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid.

Antes de que se supiera el verdadero nombre del programa, se especulaba con otras denominaciones como La resiliencia pero un anuncio en RTVE descartó está posibilidad. Dicho anuncio consistía en una pantalla de un ordenador macOS en OpenOffice Writer escribiendo nombres como La residencia o Las noches de Broncano; hasta que para en el nombre La revuelta, lo subraya y debajo indica "Muy pronto".