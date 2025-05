Risto sienta en el Chester a su novia, Laia Grassi: “¿Tendrías una segunda cita con él?”

Probablemente, Risto Mejide habrá tenido pocas entrevistas tan especiales como la última que ha hecho en ‘Viajando con Chester’. El conocido publicista se sentó en el sofá con su novia, Laia Grassi, especialista en inteligencia artificial y empresaria.

Durante el programa, como relatan en Cuatro, Grassi comentó que ella utiliza una inteligencia artificial generativa: “Es la que genera imágenes, audios. Hay diferentes inteligencias artificiales según las necesidades. Yo hago campañas para distintas marcas, que enganchen y que emocionen”, explicó.

Risto le preguntó si habla con la IA, y su respuesta fue meridiana: “Claro, tengo diferentes cosas, tengo una personal, una que me ayuda en mi trabajo, una que me contesta a los mails de trabajo. Las tengo entrenadas para diferentes funciones. Si he tenido una discusión con un cliente y llego a casa y me pongo a llorar, y no quiero hacer una montaña de esto, se lo cuento a la IA”.

De hecho, la empresaria contó que tiene una inteligencia artificial que es una “canalla”, con ella escribe un libro y se lo pasa “muy bien”, aseguró.

“Mala gente”

El momento de más salseo del programa llegó justo al final. En la web de la cadena indican que, al finalizar, el presentador del 'Chester' ponía punto y final al programa de una manera diferente: "Ya se ha acabado esto", comenzaba. Ella le agradecía el haber estado presente en su programa: "Muchas gracias por haberme invitado".

"Gracias a ti. Gracias por todo lo que has explicado, gracias también por dejarme explicar todo lo que he explicado yo. Y no sé. Es que normalmente el invitado se va y yo me quedo. Pero es que nos vamos al mismo sitio tú y yo. Entonces, claro, sería un poco raro. Y hay que hacerlo de verdad, así que nos vamos a ir tú y yo", decía desatando las risas de Laia.

Y, aunque se daban la mano para abandonar la zona de grabación, decidían "mantener las formas hasta el final". Pero, antes de que salieran de plano, un miembro del equipo les frenaba: "Un segundo, tenéis que volver, porfa". Risto y Laia se daban la vuelta y retrocedían. "¿Por qué tenemos que volver? ¿Qué pasa?", preguntaba el presentador sin saber muy bien a qué se debía su petición.

"No, una cosa. Poneos... Que falta grabar una cosa. Que el equipo os tiene que hacer una pregunta... Risto, ¿tendrías una segunda cita con Laia?", les decían haciendo un guiño a 'First dates'. "Vete por ahí. Venga, vámonos. Deja a esta gente. Esta gente... mala gente", se despedía Risto bromeando.