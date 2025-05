La confesión de Belén Esteban en su última participación en La Familia de la Tele: "Sufro"

Pocos inicios más accidentados se recuerdan en el estreno de un programa de televisión en las cadenas tradicionales españolas que 'La Familia de la Tele', el nuevo espacio de entretenimiento para las tardes de La 1 de RTVE, que se ha topado con un bache detrás de otro durante sus primeras semanas de emisión.

Pero finalmente parece que la nueva apuesta de La 1 retoma el vuelo tras ofrecer unos datos de audiencia muy modestos en sus primeras ediciones. Hasta Carmen Lomana ha hablado al respecto, bromeando en una intervención en directo sobre las cifras de espectadores del programa: "Ah, ¿seguís?", preguntó sin filtros desde el acto de presentación de su libro. "La Lomana las tira, ¿eh? Cómo las tira", dijo María Patiño.

Sofía Suescun también ha opinado sobre 'La Familia de la Tele' tras sus primeras semanas en activo: "Tienen mucho talento, pero no están en el sitio indicado", valoró la exconcursante de Supervivientes y Gran Hermano, que tiene una sección fija en el programa 'Socialité', de Telecinco.

Pero la influencer navarra también ha confesado que le encantaría participar en el magacín de TVE con una sección sobre mascotas. Por muchos es sabido el amor de Sofía Suescun por los animales, como se encarga de mostrar en sus redes sociales.

"Lloraba"

El programa de hoy de 'La Familia de la Tele' ha comenzado con una charla distendida sobre la relación de Belén Esteban con los maquilladores del programa. Javier de Hoyos ha relatado cómo Belén "se sabe el nombre de todos los trabajadores" y hasta les pregunta por sus problemas en casa. "Es bonito eso, Belén", ha asegurado.

"Y cuando no me saludan, sufro", añadió Belén Esteban. Ha contado que en sus inicios en el programa le costó conectar con algunos de los trabajadores de la casa. "La gente me saludaba, pero otra no, y lloraba", ha contado. Aunque finalmente ha conseguido saludarse con todos: "Me ha costado 20 días, pero ya me saludan".