Un café entre Elena Tablada y Javier Ungría

Noche inolvidable para Elena Tablada, que ha recibido en Madrid el galardón a la 'Madre del Año' en la quinta edición de los Premios Mujer de la revista Fearless, junto a otros rostros conocidos como Sonsoles Ónega -'Voz Literaria'-, Hiba Abouk -'Musa del Cine', Antonia Dell'Atte -'Leyenda de las Pasarelas'-, o Karla Sofía Gascón, 'Icono Fearless 2025'.

Muy emocionada, la diseñadora ha recogido este reconocimiento tan especial de manos de su hermana Naele Tablada y ha pronunciado un emotivo discurso para dedicar su premio a sus dos hijas, Ella (15) -fruto de su relación con David Bisbal-, y Camila (5), que tiene en común con Javier Ungría: "Es el mejor premio que le pueden dar a una persona. Mis dos niñas son unas mujeronas en potencia, me convierten en sanadora, en guerrera, en arquitecta de mi propia paz y me dan la capacidad de reconstruirme cada vez que me rompen".

Sus divorcios

Aunque asegura que ser madre en solitario "no me enriquece más que cualquier otra madre", sí admite que "a veces es desesperante", pero "es lo que me ha tocado vivir y aquí en la vida hay que adaptarse a lo que te toca.

Con David Bisbal, a pesar de los contratiempos, es más condescendiente que con Javier Ungría. "Nos conocemos -David y ella- hace 20 años, hemos tenido de todo y supongo que con el papá de Camila también será igual. Pero hay épocas buenas, épocas malas. Es parte de la vida y de la exvida".

Sin embargo, deja claro que todavía no ha llegado el momento de poder sentarse a tomar un café con Javier. "Hay mucha gente antes para tomármelo en la fila"