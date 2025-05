Preocupación por el estado de salud de Cristina Pedroche: "Una ensoñación"

El segundo hijo de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz está a unos días de nacer. Se espera que el futuro hermano de Laia Pedroche Muñoz llegue al mundo en la segunda quincena de junio, y sus futuros padres están deseosos de conocer al nuevo miembro de su familia. Todavía no han decidido el nombre, pero la presentadora asegura que le gustan los nombres "cortitos y vascos".

Cristina Pedroche está teniendo un buen embarazo, a pesar de todos los cambios a los que se somete el cuerpo de una mujer durante las semanas de gestación. Pero a esto hay que añadirle el trabajo en los medios de comunicación y la crianza de una niña de dos años.

De hecho, buena parte del tiempo libre que tiene Cristina Pedroche lo dedica a pasarlo con su hija, una vez que cuando nazca el nuevo bebé no podrá pasar tantas horas con ella por la alta demanda de un recién nacido.

Una vez nazca su hijo, Pedroche pretende dormir con los dos a la vez para poder satisfacer sus necesidades. Laia sigue al pecho, aunque "ahora no me sale leche", asegura Cristina, y "en breve me saldrá calostro", ha añadido.

Uno de los aspectos más duros para ella está siendo el descanso. "Os acordáis que el otro día os contaba que estaba durmiendo mejor, ¿no? Pues olvidadlo, fue una ensoñación", ha escrito en su última publicación de Instagram, donde posa con un vestido y unas sandalias con tacón muy coloridos.

"Pues no te sienta tan mal no dormir", escribe una de sus seguidoras. "¡Qué bonito el vestido! Lo de dormir es otra cosa. Ánimo, gordi", responde otra. La mayoría de los comentarios en la publicación le recuerdan que ya no le queda nada para terminar el embarazo y ver a su segundo bebé.