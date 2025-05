¿Qué le pasa a Laura Matamoros? Cae en picado al llegar a Madrid

Laura Matamoros se encuentra fatal: ojos llorosos e inflamados, rojez cutánea, estornudos... vamos, lo que buena parte de los españoles a consecuencia de la alergia. Ella misma se saca un selfie para mostrar a sus seguidores lo que es "morir de alergia en cuanto pongo un pie en Madrid", explica. No obstante, esta situación no impide que intente seguir su vida con normalidad ya que, a pesar de los inconvenientes del polen, "me voy a entrenar", ha dicho en su última storie de Instagram.

Según la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica , unos ocho millones de personas sufren alergia al polen en España, una cifra que se incrementa cada año.

Su glaucoma ocular

A mayores de la alergia, la hija de Kiko Matamoros tiene un problema de salud mucho más serio en los ojos y no provocado por la alergia precisamente. Ella misma ha confesado a sus seguidores que tiene glaucoma en el ojo derecho de tensión baja. Lo cierto es que durante estos últimos años y sobre todo este último año, "noto que tengo menos visión en el ojo derecho".

Asimismo, asegura que "tengo que reconocer que me dan miedo los resultados de los médicos, sobre todo sabiendo cuál es mi diagnóstico principal, que es un glaucoma de tensión baja, que quien no sepa lo que es, es pérdida de visión del nervio, el nervio óptico se va oprimiendo y va dejando sin visión al ojo, en este caso mi ojo derecho. Entonces pues me da miedo quedarme ciega".