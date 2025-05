Kiko Rivera se confiesa tras enfrentarse a su adicción: "Culpable"

Kiko Rivera continúa con su progresión meteórica a nivel profesional. En los últimos días, ha estado en Port Aventura por compromisos publicitarios, donde se ha visto envuelto en un entorno que le ha puesto las cosas difíciles a uno de sus últimos propósitos: dejar de fumar. El hijo de Isabel Pantoja lleva siete días esquivando el tabaco y, aunque le está costando, está progresando adecuadamente para desterrar este hábito de su vida.

El otro objetivo de Kiko Rivera en las últimas semanas es el de mejorar su condición física. El DJ ha realizado en redes sociales publicaciones sudando la gota gorda en el gimnasio, aunque con algún que otro contratiempo. Como una fascitis plantar que le dio quebraderos de cabeza el mes pasado. Pero ya se encuentra recuperado y listo para continuar con su preparación.

En su último vídeo publicado en Instagram, Kiko Rivera ha compartido con sus seguidores el status de su primera semana sin fumar. "No he fumado, pero no sabéis lo que me ha costado", asegura, pero añade: "Me estoy ayudando un poquito, sí que es verdad que no me pego todo el día con él, pero me estoy ayudando de un vaper". Rivera utiliza este dispositivo sin nicotina para eliminar las ganas de fumar. "Ha sido el culpable de que no haya probado ni un cigarrito en todos estos días", relata en el vídeo.

Nicotina

"Creo que el primer pasito está dado, que lo estamos haciendo bien, y poco a poco iré quitando también el vaper, pero de momento me hace falta", ha revelado. "Sigo sin probar la nicotina. Seguimos avanzando. Vamos con fuerza. Hay que intentarlo todo. Os quiero", remata en el vídeo.

El hijo de Isabel Pantoja ha recibido decenas de mensajes de apoyo para continuar con su propósito de dejar de fumar. "Es duro, pero al final merece la pena. Mucha fuerza", escribe una seguidora. "Tú puedes. Yo lo dejé hace 11 años y tú también lo lograrás", añade otra mujer. Algunos seguidores le han recomendado pedir a su médico de cabecera pastillas para dejar de fumar, uno de los métodos más solicitados y que está cubierto por la seguridad social.