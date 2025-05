Patada a Cristina Pedroche en la recta final de su embarazo: ¿Está bien?

Una sesión de fotos de Cristina Pedroche en la recta final de su embarazo y... cara de póker, de dolor, de "tierra, trágame". ¿A qué se debe?

Ella misma lo explica en sus redes sociales: "Cuando te estás haciendo una foto y de repente tu hijo decide darte un patadón".

Las pataditas de los bebés durante el embarazo son más intensas conforme avanza la gestación. En función de si es el primero o el segundo, como en el caso de Pedroche, las patadas empiezan a partir del segundo trimestre. Cuando el embarazo ya es muy avanzado, pueden generar ondas en la barriga y deformar la tripa hasta extremos surrealistas.

Apenas quedan unas semanas para que la presetadora dé a luz a su segundo hijo con su pareja, el chef Dabiz Muñoz. Con su hija Laia como principal preocupación -todavía no ha cumplido los dos años- este segundo embarazo la presentadora se lo está tomando con más calma y tranquilidad. Eso sí, el deporte no lo perdona. Tanto que tiene claro que a pesar de tener fuerzas para entrenar "yo lo intento porque el peor entrenamiento es que no se hace", dice, mientras aparece ejercitando sus músculos y con varias pesas.

Reconoce que en ocasiones le cuesta conciliar la vida profesional, el cuidado de su primogénita y el autocuidado, pero de alguna forma encuentra ese equilibrio necesario para sentirse bien consigo misma.

Lactancia por duplicado

En una de sus últimas publicaciones de Instagam contaba también cómo es su momento de dormir con la pequeña Laia: "Jugando, leyendo cuentos, subiendo y bajando de la cama y en la teta hasta que ya por fin le vence el sueño sobre las once de la noche como mínimo".

La presentadora lo admite: "Sí, con 22 meses sigue en la tenta aunque ahora no me sale leche, soy su chupete humano y en breve me saldrá calostro". Como era de esperar, muchos se preguntan qué ocurrirá cuando nazca el bebé: "Mi idea es dormir con los dos a la vez", admite.